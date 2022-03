Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 11 a 13 de março de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 11 a 13 de março de 2022:

Áries

Fim de semana de estar com todas as boas energias. O número 13 tem um significado especial e neste domingo a abundância e a prosperidade estão ao seu lado. A prata ajuda a aumentar a sorte.

Serão dias de boa convivência com seu parceiro e você finalmente decide formalizar o relacionamento. Esta sexta-feira vai ser de muito trabalho, assinatura de um novo contrato ou propostas.

Evite se envolver nas fofocas e não fale sobre sua vida privada. Lembre-se de fazer seus pagamentos em dia, é muito importante que você leve uma vida mais gerenciada e cuide do seu dinheiro.

Você terá sorte com os números 7 e 15. Use muito vermelho e laranja para atrair energia positiva. Cuidado com problemas relacionados à infecção.

Touro

Sexta-feira de muito trabalho e reuniões de última hora. Mudanças muito importantes. Continue com essa boa atitude e seja profissional em tudo que fizer, pois sua recompensa virá.

Você se lembra muito de alguém que não está mais com você; tente fechar esse círculo de amor e seguir em frente em sua vida sentimental.

Você recebe o convite para fazer uma viagem. Você é muito bom em ganhar dinheiro, mas também é muito bom em gastá-lo, então aprenda a economizar para o futuro.

No domingo a sorte aumenta. O branco ajudará a realizar desejos. Você decide vender algo ou trocá-lo por um mais recente. Você terá sorte com os números 19 e 34. Não prometa o que não vai cumprir.

Gêmeos

Você estará analisando uma mudança e crescimento pessoa. Deixe de passar a vida inteira pensando no que poderia ter feito. É hora de colocar mais força em seus projetos, principalmente no trabalho.

Você terá algumas discussões com seu parceiro; tente não focar sua vida amorosa naquilo que não vale a pena e deixe a paixão fluir mais. Passeie ou faça uma caminhada e medite para recuperar a calma e equilíbrio emocional.

Cuidado com as fofocas entre amigos e lembre-se de não falar sobre tudo; seja mais discreto. No dia 13 de março você vê as energias sendo renovadas.

Tome sol e use vermelho para atrair o que precisa. Seus números da sorte são 7 e 66. Fim de diversão para alguns, mas tente não exagerar no álcool para não ter ressaca moral.

Câncer

Você terá várias reuniões e mudanças. Lembre-se que você está na hora de crescer e ter uma vida mais estável.

Tire um tempo para você e saia com seu parceiro, não deixe o amor esfriar. Você ganha dinheiro extra por uma dívida do passado. Neste 13 de março você terá sorte com os números 4 e 21.

Cuide das dores de estômago e intestino e lembre-se de continuar com a dieta. Use o fim de semana para aprender. Você saberá de um divórcio e pode se sentir mal emocionalmente.

Você organiza documentos. Este fim de semana você terá muita ajuda do universo, então mentalize o que você quer para poder atrair.

Leão

Um amor do signo de Áries ou Gêmeos pode retornar em sua vida. Não se desespere e encontre seu caminho com otimismo. Você precisa tentar relaxar e ser feliz.

Você compra algo. Um amigo irá fazer uma proposta e pode ser de negócio; será positivo. Ajude as pessoas para continuar crescendo.

Você terá sorte neste dia 13 de março com os números 3 e 28. Tente se vestir com cores claras para que sua harmonia aumente. Você comemora.

A proposta de fazer uma mudança chega e pode ser de casa. Cuide de problemas como a dor lombar e renal; tente beber mais água e ter uma vida mais saudável.

Virgem

Você ficará um pouco cansado e sentirá que a energia do seu trabalho é muito pesada. É hora de pensar em mudar e ter melhores pessoas ao seu redor. Você faz um curso.

Você saberá de um problema familiar e dará apoio emocional ou financeiro. Um amor do passado volta, mas apenas para algo casual.

Não tenha medo do que falam de você; seja forte e continue. No domingo você terá a proposta de começar um negócio; faça isso para crescer. A sorte chega com os números 9 e 21. Você manda algo para o conserto. Tenha cuidado ao emprestar dinheiro, pois você pode não recuperá-lo.

Libra

Muitas alegrias e boas notícias chegam até você neste final de semana. Você está em sua melhor fase porque se sente apaixonado, mas deve entender que o amor acontece na hora certa; não apresse nada.

Deixe de lado o ciúme e a raiva sem motivo nos relacionamentos; a insegurança só atrapalha, então fique calmo. Você sai e comemora ao lado de que ama. Você ganha dinheiro extra.

A sorte aumenta com os números 08 e 12. Continue cuidando da saúde e se movimente para que a energia flua.

No dia 13 de março você receberá uma surpresa muito importante que o deixará muito feliz. Você compra ou planeja uma viagem. Uma gravidez pode ser descoberta.

Escorpião

Você sai para passear neste fim de semana e passa tempo com sua família. O amor renova as energias. Um amigo pedirá algo. Mantenha o exercício e saúda em dia para se sentir bem.

Muitas tarefas pendentes ocupam seu tempo. Seu signo costuma ter várias ocupações ao mesmo tempo, então administre melhor seu tempo.

Analise o que trará estabilidade econômica. Dê continuidade a tudo que você faz com persistência. Um novo amor irá do signo de Aquário ou Virgem pode surgir.

Você troca seu carro por um mais recente. Neste 13 de março, tenha contato com a natureza, pois isso aumentará sua energia positiva. Seus números da sorte são 03 e 29.

Sagitário

Você enfrentará muitas pressões no trabalho e as energias ficam confusas. Procure não falar dos outros e não carregue os problemas dos outros.

Você se lembra de um amor do passado e isso causa melancolia; é melhor conversar, esclarecer e ficar em paz. Cuidado com problemas pulmonares e cardíacos; pare de fumar.

No dia 13 de março, a oportunidade de crescer espiritualmente chegará até você. Use a intuição e conexão espiritual.

Cuide das pessoas. Alguém pode ficar doente e precisa de você. Um amor do signo de Áries, Câncer ou Aquário pode surgir na sua vida ou render bons momentos. Você conserta algo. Seus números da sorte são 14 e 50.

Capricórnio

Dias de sorte e propostas; procure sempre o seu bem-estar em todos os sentidos. Evite voltar com um ex; fique em paz e continue seu caminho conhecendo pessoas mais compatíveis. Alguém do signo de Libra ou Câncer pode chamar a atenção.

Evite querer tudo com pressa; isso o faz errar no seu trabalho e é melhor ter calma. Cuide de problemas hormonais. Você terá sorte no dia 13 de março com os números 17 e 31.

Faça uma viagem ou procure formas de ficar mais relaxado. Você está no seu melhor momento para fazer novos projetos, mas dê continuidade ao que empreende. Um amor faz uma viagem ou se distancia; não fique triste, pois ainda voltará.

Aquário

Este fim de semana você se divertirá muito e estará ao lado de quem ama. Você está em uma das melhores fases da sua vida; tente aproveitá-la ao máximo.

Um amor chegará, lembre-se de que é importante é se divertir em seu relacionamento e se sentir amado. Você faz pagamentos em dia. Você fecha um ciclo com um amor do passado e inicia outro com alguém do signo de Touro ou Libra que será mais compatível com você.

Uma viagem é planejada. Cuide de problemas de estômago e se alimente melhor. Você terá uma revelação e pode ser em 13 de março. A sorte aumenta com os números 23 e 40. Você muda seu visual. O azul atrai abundância.

Peixes

Você terá muita sorte com oportunidades. Presentes e comemorações. Seu signo sempre tem uma ajuda do universo e isso irá aumentar. Em 13 de março o branco ajudará a atrair o que é preciso.

Você se lembra muito de um amor do passado e isso é normal, o que não é normal é você não avançar na vida; feche esse círculo de amor e conheça mais pessoas.

Uma viagem ou um passeio acontecem para a sua felicidade. Você conserta seu carro e deve ter atenção na estrada. Não se esqueça de fazer pagamentos em dia.

A sorte aumenta com os números 08 e 21. Planeje o seu negócio, com criatividade e foco para evoluir financeiramente.

