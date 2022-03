Golpe quase perfeito engana centenas no aplicativo WhatsApp; fique atento

Um novo golpe que circula no aplicativo de mensagens WhatsApp utiliza técnicas avançadas para enganar usuários.

De acordo com informações do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o golpe que envolve a Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore).

A ação é iniciada pelo recebimento de um SMS ou WhatsApp, emitido, supostamente por um banco, informando a disponibilidade de um empréstimo.

Geralmente o destinatário é microempreendedor Individual (MEI) que no cadastro informou o número do celular como referência e este pode ser consultado por meio do cartão de CNPJ.

Ao solicitar o documento, os criminosos indicam um escritório de contabilidade (em alguns casos com informações verdadeiras) para emissão do mesmo, sendo requisito para o falso empréstimo.

Golpe quase perfeito engana centenas no aplicativo WhatsApp

Ao entrar em contato com o escritório indicado, é solicitada a apresentação de documentos pessoais e é feito um orçamento sobre o serviço (que deve ser pago pela vítima).

Ainda de acordo com as informações, a vítima acaba terminando sem o crédito e o Decore. Além disso, os dados pessoais do empresário ficam na mão dos golpistas, podendo ser utilizado de diversas formas.

Fique atento

Caso tenha caído no golpe, o CFC orienta a realização de alguns procedimentos.

Se a vítima tiver os dados do escritório de contabilidade ou do profissional indicado pelo golpista, ela deve fazer uma denúncia no Conselho Regional do seu estado.

Com informações do CFC