As 9 fragrâncias mais estranhos do mundo Imagem: Pexels

No mundo da perfumaria, existem aromas para todos os gostos e bolsos. Alguns mais sofisticados e exclusivos, outros mais acessíveis e simples. De qualquer forma, existe também um mundo a parte, com aromas completamente exóticos.

A seguir você confere a lista retirada do Metro Reino Unido (em inglês com as 9 fragrâncias mais estranhas do mundo.

1. Cannabis

A fragrância ‘Cannabis Sândalo’ Eau de Parfum possui o aroma da planta, conhecida pela suas propriedades amadeiras e almiscaradas. Acho que não seria uma boa ideia utilizar o perfume para uma entrevista de emprego.

2. Livro novo

Muitas pessoas dizem gostar do aroma de livro novo, mas será que fica bom no pescoço? Pelo menos vai agradar os amantes de livros. a fragrância ‘Paper Passion by Steidl’ é um perfume que cheira a papel e tinta.

3. Garagens para carros

O nome não poderia ser outro: ‘Garage’ tem notas básicas de aldeídos, querosene, couro e plástico.

4. Cavalos

Outro perfume com um nome bem sugestivo: ‘Horse’ é um aroma criado pela empresa For Strange Women para os amantes dos equinos com cheiro de feno e claro, cavalo.

5. Circo

Essa fragrância é um tanto quanto emblemática. Afinal, o que seria um perfume de circo? O perfume da empresa L’Artisan Parfumeur leva o nome de ‘Dzing!’ e contém a fragrância tem notas de maçãs carameladas, artistas suados, elefantes e couro de sela. Será que é esse perfume que os palhaços usam?

6. Queijo

Em 2006, a Stilton lançou o ‘Eau de Stilton’, que ‘recria o aroma terroso e frutado do queijo Blue Stilton.

7. Bacon

Que tal um bacon para combinar com o queijo? O cheiro de bacon com certeza é muito bom, tanto que foi encapsulado e virou o aroma ‘Bacon Cologne de Fargginay’.

8. Computador

Essa notícia tem até cara de pegadinha de 1º de abril, mas segundo o Daily Mail, em 2012 a Apple criou o ‘Air Aroma’, projetado para imitar o cheiro de um produto da Apple sendo aberto pela primeira vez.

9. Churrasco

‘Pork Barrel BBQ Barbecue Cologne’ é a combinação perfeita de fumaça, especiarias, carne e suor doce de verão.

