A Tríade importante do mapa astral: Signo Solar, Ascendente e Lua

Não é raro encontrarmos pessoas afirmando categoricamente que não acreditam em astrologia, muitas delas justificam, por exemplo, que conhecem mais de uma pessoa do mesmo signo e que elas são muito diferentes umas das outras.

Acreditar que o signo solar define a personalidade de uma pessoa é um erro básico, de quem na verdade não entende de astrologia.

Para compreender como os astros influenciam na personalidade das pessoas é preciso entender a importância da tríade Signo Solar, Ascendente e Lua.

É a mistura dos signos nessas três casas astrológicas que dão as principais características de determinados traços das nossas personalidades.

Abaixo, explicamos um pouco qual o papel do Signo Solar, do Ascendente e também da Lua na forma como as pessoas se situam no mundo em que vivem.

O Signo Solar

Definitivamente o sol é um astro que tem grande influência em relação aos traços psicológicos da nossa personalidade.

Quem nunca ouviu aquele recém conhecido dizer, sou de libra, ou sou de leão, mas não entendo nada de astrologia?

O Signo Solar é definido com base no dia de nascimento e muitas vezes é a única informação astrológica que pessoas que não entendem de astrologia tem sobre seu mapa astral.

O Ascendente

Podemos dizer que se o seu signo solar determina aquilo que você é “por dentro”, já o ascendente determina fortemente aquilo que você é “por fora”.

Portanto, o ascendente é determinante na forma em que nos mostramos no mundo, em como lidamos com as nossas relações sociais e também na forma como os outros ao nosso redor nos enxergam.

A Lua

A lua tem um papel importante no que se refere a nossas emoções e sentimentos, influenciando diretamente nas nossas relações mais íntimas.

A maneira como lidamos com amigos, nossos pais e até mesmo com o amor de certa forma sofrem influência de nosso signo lunar.

Como podemos perceber um aprofundamento no mapa astral mostra que a análise é bem mais complexa do que apenas levar em conta o signo solar.

Dessa forma, a melhor maneira de começar a compreender de maneira mais completa seu mapa astral é levar em consideração a tríade Sol, Ascendente e Lua.

