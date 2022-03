5 dicas simples para tratar queimaduras do sol

A exposição prolonga ao sol pode trazer diversos efeitos negativos à pele, como queimaduras de diversos graus, provocando vermelhidão, sensação de queimação e muito incômodo. A primeira dica que fica é: utilize protetor solar, pois a exposição ao sol sem a proteção pode trazer problemas para à saúde.

Se exposição já ocorreu e você está lidando com as consequências, você pode utilizar formas naturais para alivias as queimaduras e fazer com que a pele cicatrize mais rapidamente. Mas atenção! Caso o desconforto esteja insuportável, é recomendado procurar ajuda médica para iniciar um tratamento adequado, com indicação de pomadas antibióticas, analgésicas ou anti-inflamatórias.

Caso o desconforto seja alto tolerável, você pode seguir essas dicas retiradas do portal Tua Saúde.

1. Esfriar bem a pele

A primeira dica é a mais importante de todo o processo. Tome um banho com água fria, deixando a água correr pelos locais afetados de 5 a 10 minutos, para que todas as camadas da pele esfriem.

LEIA TAMBÉM: Mais 4 passos para dormir rápido e melhor

2. Aplicar compressas frias com camomila

Após esfriar a queimadura no banho, o alívio vai ser instantâneo, mas ainda haverá um pouco de desconforto, principalmente por causa do calor. Por isso, aplique compressas frias com chá de camomila. Ela possui propriedades calmantes e cicatrizantes, ajudando a reparar a pele.

Para o preparo, faça um chá de camomila e deixe na geladeira. Após esfriar bem, molhe um gaze, algodão ou pano com o líquido e aplique sobre a pele queimada, deixando por vários minutos. Você pode fazer isso diversas vezes ao dia.

3. Evite produtos de higiene

Itens como sabonete podem agredir a pele e fazer com que ela resseque. Em caso de queimadura, o mais indicado é tomar banho apenas com água (fria) e sem esfregar a pele afetada. Para se secar, também não utilize toalhas, se secando ao ar livre.

4. Hidratar a pele

Outra dica essencial é hidratar a pele todos os dias após o banho e em outros momentos do dia. Você também pode utilizar cremes hidratantes com efeitos calmantes. Também é imprescindível que você se hidrate ingerindo bastante água.

5. Consumir alimentos cicatrizantes

Alimentos como leite, ovo, atum e brócolis possuem efeitos cicatrizantes que ajudam a diminuir a inflamação, recuperando a pele mais rápido. Já alimentos ricos em açúcar e aditivos prejudicam a recuperação.

A seguir você confere um vídeo explicativo com os primeiros socorros em caso de quemaduras de pele.

LEIA MAIS:

12 alimentos que podem te ajudar no combate à depressão

3 exercícios para reduzir a gordura e o inchaço do rosto

Pressão alta: estes são os sinais para descobrir se você sofre de hipertensão