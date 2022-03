Perfume: você sabe quantas famílias olfativas existem?

É normal procurar um novo perfume para chamar de seu e se deparar com diversas opções. Algumas fragrâncias são mais adocicadas, outras um pouco mais cítricas. Essas diferenças ocorrem pois cada perfume está presente em uma família olfativa. Mas o que seria isso?

De acordo com esse site, as família olfativa nada mais é do que o sistema que classifica os grupos das fragrâncias de acordo com a característica predominante. Por exemplo: fragrâncias com a predominância de flores, como rosa, gardênia e ylang-ylang entram na categoria de Florais.

Gênero

Não existe uma regra definida de qual família olfativa é indicada para cada gênero, porém, homens tendem a preferi fragrâncias Amadeiras e Fougères. Já as mulheres costumam escolher as Florais e Frutais.

Famílias

Agora que você já sabe o que são as famílias olfativas, é hora de conhecer cada uma delas.

Cítrica

Esse tipo de perfume é leve, refrescante e energético, composto principalmente de notas cítricas de limão, tangerina, bergamota, etc, combinando com ervas aromáticas, como menta e alecrim.

Lavanda

São fragrâncias frescas e vibrantes, combinando notas de flores de lavanda, gerânios e musks. Transmite uma sensação de limpeza.

Florais

É a fragrância mais importante das famílias olfativas femininas. Transmitem feminilidade e delicadeza. Suas notas predominantes são rosa, jasmim, gardênia, madressilvas, violeta e outras.

Orientais ou ambaradas

Como o nome diz, essas fragrâncias lembram os aromas do Oriente, como resinas adocicadas, os bálsamos da Arábia, as especiarias da Índia, as notas como o âmbar, almíscar (musk) associados ao sândalo e à baunilha.

Gourmands

Lembram doce, como chocolate, algodão doce e toffee.

Florientais

Combinação entre as flores e as fragrâncias orientais. Nessa categoria, além dos florais. se encontra as notas de baunilha, flor de laranjeira, canela e frutais suculentos como o damasco e o pêssego.

Chypres

Fragrâncias chypres são elegantes e sofisticadas. Misturam flores e notas de madeira como patchouly, o vetiver e musgos, podendo conter também couro.

Amadeiradas

O aroma favorito do público masculino. É considerado clássico, elegante e sofisticado. Sua base são as madeiras nobre como sândalo e cedro, misturando vetiér e cashmeran.

Fougère ou aromáticas

Traz sensações vibrantes, limpas, naturais e frescas. Sua base é lavanda, sálvio e menta.