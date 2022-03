KaBuM! e RED Canids Kalunga disputam partida pela 13ª rodada do CBLOL 2022

O confronto entre KaBuM e RED Kalunga pela 13ª rodada do CBLOL 2022 aconteceu nesta quinta-feira, 10 de março.

A partida, que incialmente estava prevista para acontecer no sábado, dia 05, precisou ser remarcada depois que uma forte chuva atingiu a cidade de São Paulo e prejudicou o acesso dos jogadores à internet.

Com o confronto remarcado, a situação da tabela de classificação, após o término da 14ª rodada, só foi oficialmente conhecida nesta quinta-feira, e agora conta com 3 equipes empatadas com 10 vitórias cada.

Com as rodadas desta semana oficialmente encerradas, estamos a apenas quatro rodadas de conhecer quem serão as seis equipes que seguem para a próxima fase do campeonato.

KaBuM e RED fazem partida pegada

Na partida desta quinta-feira duas equipes do topo da tabela se enfrentaram na busca de firmar o lugar entre os quatro primeiros colocados.

Com as primeiras colocações garantindo vantagens para as fases eliminatórias, não basta permanecer entre os seis classificados, mas sim conquistar a melhor posição possível na tabela para garantir uma vaga na chave superior e, no caso do primeiro colocado, a possibilidade de escolher seus adversários.

Como era de se esperar, o jogo entre KaBuM e RED foi uma partida extremamente pegada. As duas equipes mostraram domínio de mapa e reafirmaram o motivo pelo qual estão brigando pelas primeiras colocações.

Mesmo com um começo de jogo mais calculado, as duas equipes se mostraram equilibradas e conseguiram encaixar boas jogadas.

No entanto, a partir da transição para o meio de jogo, a KaBuM conseguiu trabalhar melhor sua composição e executar os principais objetivos que garantiram uma vantagem para os ninjas.

Com um maior controle de mapa e um Gnar extremamente forte nas mãos de seu jogador da rota do topo, Parang, os ninjas seguiram para a vitória e embolaram ainda mais a situação na parte superior da tabela.

Os jogos do CBLOL voltam a acontecer neste sábado e domingo, a partir das 13 horas.

