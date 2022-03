Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 13 de março de 2022

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Hora de deixar algumas responsabilidades que não são suas, mas sem deixar de cumprir as promessas importantes. A ajuda tende a chegar e é importante aproveitar, mesmo assim tenha atenção com os negócios.

Touro

Tem um mundo chegando até as suas mãos e é importante analisar seus desejos de perto. Comece focando no positivo para transformar as energias. Volte a buscar sabedoria e consciência.

Gêmeos

Novos compromissos e prioridades; cuidado com o que é deixado de lado. É hora de se preparar para notícias e mudanças positivas. Não se feche e confie!

Câncer

A sorte está ao seu lado e o amor também, mas é preciso enxergar. Não acostume e comece a buscar novos caminhos para encontrar o que precisa. Deixe o negativo no passado!

Leão

Você sabe o que deve fazer e pode se dedicar; tenha iniciativa e busque estar em boa energia para transparecer a confiança. É hora de assumir seu lugar e responsabilidade.

Virgem

É hora de saber o que quer e não ficar estagnado. Afaste-se de alguns pensamentos negativos e seja mais equilibrado para ter bons resultados naquilo que procura.

Libra

Assuma compromissos e responsabilidade para descobrir o que é bom ou ruim para você. Novas experiências e notícias importantes; mantenha a calma e consciência.

Escorpião

Cuidado com o que você ouve e dá atenção; é preciso aproveitar a sorte e os caminhos. Volte sua atenção para o que é verdadeiro e merecedor.

Sagitário

Tenha prosperidade e confiança que o que é seu não pode ser tirado. Controle o estresse e viva com calma e clareza.

Capricórnio

Você é único e não deve se comparar. Aposte-se nas mudanças e confiança para se dedicar ao que é importante. Lembre-se de que é hora de se autoconhecer e usar a intuição.

Aquário

Hora de esclarecer situações e ver a vida com os olhos da verdade. Não tenha medo de solucionar e ir em busca de novas experiências. Convites.

Peixes

Novos começos e notícias; não gaste energia com o que não vale a pena e busque ser mais pleno. A felicidade chegará e você aproveitará.

