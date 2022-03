Gastrite: 10 alimentos que PIORAM o desconforto

O sistema digestivo, além de ser altamente sensível às emoções, também é impactado pelos alimentos ingeridos. Desconfortos e até mesmo doenças podem impactar no dia-a-dia, e uma delas é a gastrite.

A gastrite é uma condição causada por uma inflamação no tecido que reveste o estômago, que pode gerar sintomas como ardência, dor e durante crises fortes causar náuseas, vômitos e, em casos graves, perda de peso e anemia.

Essa inflamação pode ser gerada por diversos fatores, como estresse, doenças autoimunes, infecções bacterianas, consumo de medicamentos, alergias alimentares ou distúrbios digestivos.

LEIA TAMBÉM: 5 erros que você comete escovando os dentes E NÃO SABE

Não é comprovado que uma dieta específica seja responsável pelo aparecimento de doenças, todavia estudos mostram que alguns pacientes que sofrem de gastrite apresentam uma melhora ou o agravamento dos sintomas dependendo do alimento consumido.

Quais alimentos evitar?

Caso você sofra da doença ou apresenta sintomas parecidos com o de gastrite, é importante consultar um médico nutricionista para que ele indique uma dieta com os alimentos corretos, sem perder nenhuma vitamina ou nutriente. De qualquer forma, alguns alimentos devem ser retirados do seu plano alimentar.

“A dieta da gastrite é um plano que elimina alimentos que são conhecidos por serem irritantes para o trato digestivo de algumas pessoas”, diz a nutricionista Rebekah Blakely.

A seguir, você confere uma lista retirada do site Meganotícias (em espanhol) com os alimentos picantes, com alto teor de gordura e muito ácidos que pioram os sintomas de gastrite e que você deve evitar:

Café e chá;

Álcool;

Bebidas com gás, como refrigerantes;

Comida picante;

Frituras;

alimentos em conserva;

Alimentos ricos em gordura (laticínios integrais ou cortes de carne);

Alimentos ácidos, como tomates ou frutas cítricas;

Chocolate;

Suco de fruta,

ATENÇÃO!

Esse texto tem como objetivo apenas informar e não fornecer diagnóstico de doenças ou soluções médicas. Para maiores informações, consulte o seu médico e em hipótese alguma faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um especialista.

LEIA TAMBÉM:

⋅ Dor ao urinar? Os principais sinais que você tem uma infecção urinária

⋅ Triglicérides altos: os 5 alimentos proibidos para quem sofre desse problema

⋅ 4 passos para dormir mais rápido e melhor