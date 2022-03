Esta é a nova limitação que o WhatsApp vai impor para todos os usuários em breve; mudança no app

Mudança no app WhatsApp (SOPA Images/Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa)

Há dois anos, o aplicativo WhatsApp publicou um post no blog sobre novas restrições ao encaminhar mensagens, uma medida para combater fake news.

A postagem oficial mencionou um novo recurso que marcava automaticamente as mensagens como frequentemente encaminhadas se elas fossem encaminhadas muitas vezes (mais de 4 vezes).

Como as mensagens são criptografadas de ponta a ponta, as mensagens do WhatsApp incluem um contador que acompanha quantas vezes uma mensagem é encaminhada.

No entanto, a empresa não pode ler esse contador, como detalhado pelo site especializado Wabetainfo.

Agora, após o lançamento de uma nova atualização beta para Android, o WhatsApp está introduzindo uma nova limitação no encaminhamento de mensagens.

Esta é a nova limitação que o WhatsApp vai impor para todos os usuários em breve

Como é possível em uma captura de tela, quando uma mensagem é marcada como encaminhada, não é mais possível encaminhá-la para mais de um bate-papo em grupo por vez.

Se o usuário precisar encaminhar esta mensagem para mais de um bate-papo em grupo, será necessário selecionar a mensagem e encaminhá-la novamente.

Observe que a nova limitação entra em vigor mesmo quando a mensagem é encaminhada uma vez, portanto, é diferente da limitação anterior.

Medida para combater fake news no app de mensagens

Há dois anos, o app WhatsApp introduziu limitações para encaminhar mensagens para limitar a desinformação.

No entanto, ainda não sabemos o motivo das novas restrições, mas os motivos podem ser muito semelhantes. Confira: