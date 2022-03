8 dicas NATURAIS para espantar as moscas de casa DEFINITIVAMENTE

A casa pode estar em perfeita harmonia, com todos os cômodos arrumados, uma verdadeira paz. Porém, algo que pode tirar qualquer indivíduo do sério é a visita indesejada de algum inseto (ou vários deles).

É o que acontece com as moscas: quando menos se espera, elas estão lá, por toda a parte. O problema maior não é a inconveniencia, e sim as doenças que elas podem trazer. As moscas costumam andar por todos os lugares imagináveis, do lixo à comida, por isso todo cuidado é necessário.

Pensando em como se livrar desse problema, a seguir você confere maneiras de espantar as moscas do seu lar, com informações do portal Tua Casa.

O que atrai as moscas?

Elas são atraídas principalmente por restos de alimentos e lixo no geral. Por isso é importante que as lixeiras estejam sempre tampadas e a casa sempre limpa, evitando resíduos nas mesas ou frutas e legumes sem cobrir.

Como espantá-las

Vinagre

Misture meio litro de água com meia garrafa de vinagre branco;

Faça a limpeza habitual da casa;

Passe um pano úmido com a mistura no chão, mesas e bancadas.

Limão e cravo

Corte o limão ao meio;

Espete os cravos em cada metade;

Deixe em cantos na cozinha para espantar as moscas.

Arruda, água e álcool

Bata 1 litro de água, 25ml de álcool e folhas de arruda seca no liquidificador;

Coe a mistura;

Coloque o líquido em um borrifador e espirre em toda a casa no início da noite.

Cebola

Corte uma cebola em rodelas e deixe na beirada das janelas. Dessa forma, o cheiro forte espanta as moscas.

Manjericão

Em um vaso de planta, coloque uma quantidade significativa de agua;

Amasse folhas de manjericão e deixe nesse recipiente;

Coloque o vaso nos lugares que as moscas ficam.

Hortelã e alecrim

Cultive vasinhos de hortelã e/ou alecrim na cozinha. cheiro intenso dessas ervas mantém as invasoras longe.

Café

Coloque algumas colheres de café em pó em um recipiente;

Em seguida, queime o pó com a ajuda de um isqueiro. A fumaça gerada faz com que as moscas fujam.

Garrafa PET

Corte uma garrafa PET ao meio e pinte de preto;

Ferva um copo com água e 2 colheres de açúcar mascavo;

Espere a mistura esfriar a acrescente 1 g de fermento biológico;

Disponha tudo na garrafa PET e pendure;

Lembre-se de trocar o recipiente a cada 3 meses.

