Seja pelo trabalho bem feito ou pela roupa que está vestindo, todo mundo gosta de receber elogios, não é mesmo? Alguns perfumes também tem o dom de arrancar sinceros enaltecimentos pelo aroma.

Já foi feita uma lista com os os 5 perfumes femininos mais elogiados, mas caso eles não sejam o suficiente, você pode escolher outros cinco. Se a ideia for causar impacto por onde passar, eles serão a escolha certa. Veja a lista do site Lord Perfumaria.

5. Coco Madeimoselle - Chanel

É possível que você conheça ao menos uma fragrância da marca Chanel. Detentora do perfume mais famoso do mundo, o icônico Chanel Nº 5, nessa ocasião a marca apresenta um aroma forte, porém equilibrado. composto de tonalidades cítricas, como laranja fresca que harmonizam com jasmim, lichia e rosa. A sensação transmitida é de energia e vivacidade.

4. Black Opium EDP - Yves Saint Laurent

Intenso e sedutor, essa é a descrição do Black Opium. Pelo nome, fica notável que é um perfume de alta performance, Suas notas combinam amêndoas, baunilha e patchouli, perfeitas para exalar sensualidade.

3. J’Adore - Dior

Essa é uma das marcas mais tradicionais do mundo das perfumarias, com o J’Adore estando na lista dos perfumes mais elogiados por homens e mulheres. A fragrância é composta por ylang-ylang com jasmim e rosa damascena. Ideal para mulheres que querem marcar presença.

2. Euphoria - Calvin Klein

Assim como a série, esse perfume também causa sucesso. O Euphoria deixa em evidência uma mulher sensual, charmosa e ousada. Em sua composição é possível encontrar romã, âmbar, violeta negra, caoba, juntamente com flor de lótus, flores nobres e nêspera.

1. 212 Vip Rosé - Carolina Herrera

Toda a linha 212 merece elogios, mas essa composição em específico tem um glamour em particular: champagne rosé com nuances frutadas de pêssego e notas amadeiradas de almíscar branco e âmbar formam essa fragrância totalmente chamativa e com um ótimo tempo de fixação e projeção.