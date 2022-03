4 passos para dormir mais rápido e melhor

Se você não está tendo uma boa noite de sono ou está demorando demais para conseguir dormir, é possível seguir algumas técnicas que facilitam o sono, como o controle de respiração e a iluminação do ambiente.

A seguir você confere 8 passos para dormir rápido e melhor, de acordo com o site Tua Saúde:

1. Controlar a respiração

A primeira dica é executar uma respiração mais profunda e demorada, para que o corpo diminua os batimentos cardíacos e o cérebro desacelere.

Você pode utilizar a técnica 4-7-8, que consiste em inspirar pelo nariz por 4 segundos, segurar a respiração por 7 segundos e soltar o ar pela boca durante 8 segundos.

2. Relaxar os músculos

O estresse e ansiedade fazem com que os músculos fiquem contraídos, por isso, uma das melhores formas de pegar no sono é praticar técnicas de relaxamento muscular.

Encontre uma posição confortável, de preferência com a barriga para cima e braços e pernas afastados e, em seguida, inspire profundamente. Ao soltar o ar, deve-se imaginar que os músculos estão se soltando e relaxando. Repita por 3 vezes. Em seguida, imagine os músculos de cada região do corpo e o seu relaxamento, um por um, desde os pés até a cabeça.

LEIA TAMBÉM: Com que frequência devo trocar meus travesseiros?

3. Distrair a mente

Uma das causas da insônia é o excesso de preocupações e pensamentos. Para que isso não ocorra, você pode buscar formas de conduzir a mente para outros tipos de pensamento e relaxar.

Passe cerca de 10 a 15 minutos fazendo uma recapitulação do dia que se passou ou um planejamento do dia seguinte. Imagine o que fazer para ter um dia melhor e perfeito, o que ajuda a distrair e acalmar. Este treino só não é recomendado se estiver passando por alguma situação estressante, devendo-se preferir focar em outro tipo de assunto, como uma matéria ou assunto que está estudando, por exemplo.

4. Ouvir música relaxante

Há quem prefira o silêncio total, outras pessoas precisam de algum som para conseguir pegar no sono. Coloque uma playlist de músicas para relaxar, acalmar ou meditar, que pode conter músicas tranquilas ou sons da natureza, como da chuva, por exemplo. De preferência, não use fone de ouvido, pois podem incomodar ou machucar os ouvidos durante o sono. Enquanto ouve, procure aplicar as outras técnicas de respiração ou relaxamento dos músculos.

LEIA MAIS:

O horário da meditação faz diferença?

Déficit de atenção: conheça os principais sintomas desse problema

Gastrite: os alimentos que você deve parar de comer para não sentir mais desconforto