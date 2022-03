3 exercícios para reduzir a gordura e o inchaço do rosto

Quanto mais tempo se passa, mais notamos que nossa pele vai perdendo a elasticidade. Mas, por mais que usemos cremes e diversos outros produtos para evitar o envelhecimento precoce da pele, precisamos entender que, debaixo de tudo o que sustenta nossa pele são os músculos da face.

Como todo e qualquer músculo do corpo, os da face precisam ser treinados para que se mantenham fortes, sendo capaz de sustentar nossa pele do rosto. Sabemos que o envelhecimento facial é causado pela perda de elasticidade da pele, bem como pelo deslocamento gradual das áreas que acumulam gordura entre o músculo e a pele, que tendem a deslizar para baixo ao longo do tempo.

Conhecida também como ioga facial, os exercícios musculares para o rosto podem ajudar a manter os contornos e a elasticidade. É uma técnica conhecida das celebridades que está se tornando cada vez mais viral com o advento das redes sociais.

A ideia da ioga facial é fortalecer nossos músculos, principalmente os que estão abaixo das camadas de gordura que dão forma ao nosso rosto. Sendo assim, com o passar dos anos, os músculos continuam fortes e capazes de “manter tudo no lugar”.

Nós selecionamos 3 exercícios faciais para que você possa fazer em casa, de maneira simples, e consiga resultados efetivos.

Língua para fora

Fixe seu olhar em um ponto fixo à sua frente e certifique-se de que seu queixo esteja erguido e seu pescoço esteja em uma posição normalmente ereta. Agora, abra a boca e coloque a língua na frente o máximo possível. Mantendo a língua esticada, tente tocar o queixo com a ponta da língua. Claro, você não pode tocar o queixo com a ponta da língua, mas a ideia é alongar os músculos da bochecha e da mandíbula de uma maneira que raramente seja esticada. Repita 10 vezes ao dia para reduzir a gordura facial e alcançar o rosto bonito e quase perfeito que deseja.

Ar nas bochechas

Respire fundo e encha a boca de ar. Expanda as bochechas mantendo a boca fechada e os lábios juntos. Primeiro preencha ambas as bochechas, inflando-as e conte até 5. Agora, transfira o ar dentro de sua boca para uma bochecha, segure e conte até 5 e depois para a outra bochecha. Relaxe e sopre suavemente o ar pela boca. Repita 10 vezes ao dia e logo você verá seu rosto começando a parecer mais magro do que antes. Este exercício destina-se a alongar e exercitar os músculos da bochecha. Ele também irá ajudá-lo a perder gordura facial.

Diga Ex e Ó

Ao dizer “éx” e “ó”, você está alongando e contraindo suas bochechas e lábios, o que ajuda na redução da gordura facial. Lentamente diga “éx” e “ó” e repita 5 vezes ao dia. Você pode dizer isso em voz alta se estiver sozinho, olhando seu rosto no espelho. Os benefícios incluem bochechas mais firmes, maçãs do rosto proeminentes e um maxilar mais forte.