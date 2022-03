Os perfumes mais antigos do mundo

Tomar banho diariamente, pelo menos no Brasil, é algo muito comum. Porém, antigamente, essa ação bem menos frequente. Lavar roupa também não era comum e nem acessível.

Por isso, para disfarçar o mau cheiro era preciso utilizar de especiarias, daí que surgem os perfumes. Mas você sabe qual é a fragrância mais antiga do mundo?

De acordo com o site Mega Curioso, as primeiras substâncias foram desenvolvidas na Grécia Antiga, entre os séculos XII a IX a.C. Nos primeiros experimentos, eram utilizados âmbar gris, almíscar, óleos de civeta e essências de flores ou ervas. Com o passar dos anos e aprimoramento das técnicas, as receitas foram se tornando cada ve mais elaboradas.

Mas um clássico é um clássico, não é mesmo? Algumas fórmulas tradicionais resistem até hoje e ainda podem ser compradas. Confira três delas a seguir.

Shalimar (Guerlain)

O perfume é considerado o primeiro oriental e tem como referência o Taj Mahal, a construção mais conhecida da Índia. A história de amor entre o imperador que mandou erguer o local e a sua segunda esposa, que faleceu ao dar à luz, inspirou o perfume. A fragrância foi produzida em 1925 em Paris e desde então sofreu poucas alterações. Possui notas de topo de baunilha e âmbar, complementadas por notas de bergamota e toques cítricos.

Chanel Nº 5 (Chanel)

Esse é o perfume mais vendido e mais famoso do mundo. Tem o aroma principal de floral, com notas de rosas, jasmim, cítricos e toques doces de baunilha. É originário de Paris, completando 101 anos em 2022. A fragrância foi feita por Ernest Beaux, após ser encomendada por Coco Chanel. O nome do perfume representa o número da sorte da estilista.

Florida Water (Lanman & Kemp)

A estratégia de lançamento desse perfume foi ser chamado de ‘fonte da juventude’. A empresa, antes Murray & Lanman lançou o perfume em 1808, em Nova York. É um floral com notas de limão, laranja doce, lavanda e cravo. Esse aroma clássico já foi transformado em sachês para perfumar roupas, essência para os pés, loção pós-barba e até mesmo remédios caseiros.

