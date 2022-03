Esse é o perfume favorito da Scarlett Johansson

Muitas celebridades transitam entre diversas fragrâncias. Seja por publicidade, parcerias ou simplesmente por ser o seu perfume favorito, algumas delas dão entrevistas falando sobre os perfumes que utilizam.

Se você sempre quis saber o perfume de celebridades como Megan Fox, Meryl Streep, Alexandra Daddario e Scarlett Johansson, essa é a oportunidade. A seguir você confere as fragrâncias favoritas delas, retiradas o do site The Celebrity Fragrance Guide.

Megan Fox

A atriz norte americana, conhecida por estrelar as franquias do cinema ‘Transformers’ e ‘Tartarugas Ninjas’, já declarou utilizar o perfume Armani Code, da Giorgio Armani. A fragrância âmbar masculina lançada em 2004 é composta por limão e bergamota no topo, anis estrelado, flor de oliveira e madeira guaiac no coração e couro, fava tonka e tabaco no fundo.

Meryl Streep

Conhecida como uma das melhores atrizes de todos os tempos, a atriz é sempre lembrada por seu papel em O ‘Diabo Veste Prada’. Mas qual será que é o perfume dele? Brincadeiras a parte, sua fragrância favorita é Guerlain Shalimar, um dos perfumes mais antigos do mundo.

Alexandra Daddario

Alexandra Daddario já participou de grandes franquias quando mais nova, como ‘Percy Jackson’, e um dos seus trabalhos atuais mais conhecidos é no filme ‘Baywatch’. A atriz gosta de utilizar o perfume Viva la Juicy Gold Couture, um floral frutado gourmet feminino de 2014.

Scarlett Johansson

Outra queridinha do cinema, atualmente vista nos filmes da Marvel, é a atriz Scarlett Johansson. Em sua lista de perfumes está Calvin Klein Eternity Moment. Ela já estrelou comerciais da marca Dolce & Gabbana para os perfumes Desire e The One.

