Covid-19 pode fazer seu cérebro encolher, aponta estudo

Um estudo publicado na revista científica Nature por cientistas do Reino Unido observou que a covid-19 pode acarretar encolhimento do cérebro de pacientes infectados, sobretudo nas áreas envolvidas com o olfato e as memórias.

A pesquisa foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford e o estudo ainda não passou por revisão de outros cientistas, mas foram analisados dados de 785 voluntários com idades entre 51 e 81 anos, independente de terem contraído covid-19 ou não. Todos haviam realizado uma ressonância magnética do cérebro anteriormente para efeito de comparação com os dados atuais.

O estudo não conseguiu determinar se as complicações podem ser revertidas de forma parcial ou completa no futuro, mas sabe-se que as mudanças na estrutura do cérebro podem afetar pessoas tanto em casos leves de covid quanto nos mais graves.

LEIA TAMBÉM: Estudo descobre variante mais agressiva e transmissível do vírus HIV

“Apesar da infecção ser leve para 96% dos participantes, observamos a maior perda de volume de massa cinzenta e o maior dano tecidual nos participantes infectados, em média, 4,5 meses após a infecção”, explica Gwenaëlle Douaud, professora da Universidade de Oxford e também uma das autoras do estudo.

Outro ponto que está claro, segundo estudo, é o declínio das habilidades mentais para a realização de tarefas mais complexas entre pessoas com idade mais avançada.”Essa piora mental estava parcialmente relacionada a essas anormalidades cerebrais. Todos esses efeitos negativos foram mais acentuados em idades mais avançadas”, completa a cientista.

De acordo com o resultado, o grupo de pessoas testadas que foram infectadas pelo coronavírus teve perda de memória que variou entre 0,2% e 2% acima do grupo de controle. Para efeito de compreensão, pessoas sadias com mais de 60 anos perdem cerca de 0,2% a 0,3% de sua massa cinzenta em regiões ligadas à memória a cada ano.

Pode te interessar também: