NASA: Telescópio Hubble revela impressionante imagem de Marte; confira registro inédito

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) revelou recentemente uma impressionante imagem do planeta vermelho, em um registro completo.

Como detalhado pela NASA, esta imagem de rotação de Marte foi criada a partir de quatro imagens separadas do planeta tiradas com o Hubble.

Telescópio Hubble revela impressionante imagem de Marte

Marte e Terra têm um “encontro próximo” a cada 26 meses. Esses encontros periódicos são devidos às diferenças nas órbitas dos dois planetas.

Ainda de acordo com as informações, a Terra gira em torno do Sol duas vezes mais rápido que Marte, dando voltas no Planeta Vermelho a cada dois anos. Confira imagem em rotação:

NASA monitora grande asteroide que passará perto da Terra no mês de abril; ‘potencialmente perigoso’

A NASA também monitora um asteroide gigante que passará perto da Terra no mês de abril. Os detalhes foram revelados no site oficial da instituição.

Denominado oficialmente como ‘418135 (2008 AG33)′, o objeto espacial passará próximo ao nosso planeta no dia 28 de abril.

Como revelado pelo site da NASA, o asteroide pode ter um gigante diâmetro aproximado de quase 740 metros (dimensão que pode variar).

Pertencendo ao grupo ‘Apollo’ (em inglês), o corpo celeste gigante trafega atualmente em altíssima velocidade.

O JPL (Jet Propulsion Laboratory) da NASA classificou como um “asteroide potencialmente perigoso” devido à sua passagem próxima prevista com a Terra.

No entanto, apesar da proximidade no espaço (alerta emitido pelo NASA) o que pode causar certa apreensão, felizmente, não há risco de colisão.