NASA: Telescópio Hubble revela impressionante imagem captada no espaço; confira registro

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana/ESA (NASA) revelou recentemente uma nova imagem captada no espaço, em um registro impressionante.

Como detalhado pela ESA, as galáxias gêmeas NGC 4496A e NGC 4496B dominam o quadro nesta imagem do telescópio espacial.

Ambas as galáxias estão na constelação de Virgem, mas apesar de aparecerem lado a lado nesta imagem, elas estão a distâncias muito diferentes da Terra e uma da outra.

NGC 4496A está a 47 milhões de anos-luz da Terra, enquanto NGC 4496B está a 212 milhões de anos-luz de distância. As enormes distâncias entre as duas galáxias significam que as duas não estão interagindo, e só parecem se sobrepor por causa de um alinhamento casual.

Como detalhado pela ESA, alinhamentos galácticos casuais como esse fornecem aos astrônomos a oportunidade de mergulhar na distribuição de poeira nessas galáxias.

A poeira galáctica – os tentáculos escuros que atravessam tanto a NGC 4496A quanto a NGC 4496B – aumenta a beleza das imagens astronômicas, mas também complica as observações dos astrônomos.

A poeira no universo tende a dispersar e absorver a luz azul, fazendo com que as estrelas pareçam mais escuras e vermelhas em um processo chamado de “vermelhidão”.

Telescópio Hubble revela impressionante imagem captada no espaço

Como detalhado pela ESA, o avermelhamento devido à poeira é diferente do desvio para o vermelho, que se deve à expansão do próprio espaço.

Ainda de acordo com as informações, ao medir cuidadosamente como a poeira na galáxia em primeiro plano afeta a luz das estrelas da galáxia de fundo, os astrônomos podem mapear a poeira nos braços espirais da galáxia em primeiro plano. Confira:

Com informações da NASA/ESA