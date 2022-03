Estados Unidos aprovam camisinha para sexo anal

O FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou recentemente a comercialização do primeiro preservativo de uso exclusivo para as relações de sexo anal.

O objetivo é reduzir os riscos de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis.

Preservativos já eram indicados para o sexo anal, mas eles foram criados para o sexo vaginal. Ainda não havia nenhum estudo, de nenhuma marca, sobre o uso de preservativos para esse tipo de prática sexual.

O One Male Condom é um preservativo de látex de borracha natural, que cobre o pênis e possui características específicas para o sexo anal. Deve ser utilizado junto a um lubrificante específico, compatível com o preservativo.

Estudo antes da aprovação

Para obter a aprovação, a Global Protection Corp - empresa criadora do preservativo - submeteu o novo produto a um ensaio clínico do FDA.

Ele era composto por 252 homens que fazem sexo com homens e outros 252 homens que fazem sexo com mulheres. Todos os participantes tinham entre 18 e 54 anos de idade.

O estudo descobriu que a taxa total de falha do preservativo foi de 0,68% para o sexo anal e 1,89% para o sexo vaginal.

A taxa de falha do preservativo foi definida através do número de vezes em que houve rompimentos, de acordo com o número total de atos sexuais realizados.

“O risco de transmissão de IST durante o sexo anal é significativamente maior do que durante o sexo vaginal. A autorização do FDA de um preservativo especificamente indicado, testado e rotulado para sexo anal pode aumentar a probabilidade de que um preservativo seja usado durante a relação anal”, disse a agenda do FDA, Courtney Lias.

Dessa forma, o estudo conclui que a segurança e a eficácia do preservativo da Global Protection Corp foram suficientes para autorizar a comercialização.

“Esta autorização nos ajuda a cumprir nossa prioridade de promover a equidade em saúde, por meio do desenvolvimento de produtos seguros e eficazes que atendam às necessidades de diversas populações”, completou Lias.

O preservativo One Male Condom é idêntico aos da linha “One”, que já são comercializados pela empresa. Ele será vendido em três versões, padrão, fina ou justa, com 54 tamanhos disponíveis.

