Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 8 a 13 de março de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 8 a 13 de março de 2021:

Áries

Hora de analisar bem os prós e contras de alguns contatos; é melhor relembrar seus erros e acertos para tomar as melhores decisões. Um convite pode chegar. Viver o presente é preciso.

Touro

Hora de buscar evolução em todos os sentidos e começar a seguir em frente. Sua iniciativa e atitudes são importantes; só assim você consegue o que deseja. Não tema, a trajetória é bela.

Gêmeos

Você consegue vencer obstáculos e pessoas que não querem ver sua felicidade. É hora de alcançar um maior equilíbrio e não se deixar iludir por qualquer problema.

Câncer

Momento de oportunidades e uniões sentimentais. É hora de dar chances e expandir sua mente; não fique no mesmo lugar.

Leão

Momento de deixar medos no passado e não se angustiar; permita que a vida flua e enfrente os problemas para resolver de vez. A intuição o ajudará.

Virgem

Mudanças importantes devido a novas metas ou necessidades. Lembre-se que é importante se prevenir de traições com a intuição. A nostalgia não deve tomar o lugar do presente.

Libra

Hora de desenvolver melhor seus planos e tomar atitudes. Permita também que vá embora quem já não entrega felicidade. Fique atento com as mensagens.

Escorpião

Momento de ter atenção com os compromissos e com aquilo que realmente vale a pena. Não tenha medo de encontrar pessoas e se destacar, mas tenha consciência do que faz.

Sagitário

Duvidas podem chegar e você tenta buscar o alivio; é uma boa hora para ter pensamento positivo, desapego e se apegar a intuição. A solução chega junto com o desprendimento.

Capricórnio

Movimentos rápidos e oportunidades. Mensagens importantes começam a chegar assim como notícias. Mantenha a calma, mas também saiba que alguns sacrifícios precisam ser feitos em nome do amor.

Aquário

Momento de aprender e dar chance para novos começos. Tenha propósitos e força para lutar por eles, pois assim tudo será resolvido a seu favor. Evite apenas tensões extras.

Peixes

Existe uma maior integração e poder de atração. Para conseguir o que deseja, é preciso ir atrás. Veja as coisas de forma mais profunda para não cair em nada que não seja realmente da sua vontade.

