Como é namorar um aquariano?

Uma das perguntas iniciais que não pode faltar na hora do flerte é sobre o signo das pessoas. Acreditando em horóscopo ou não, é quase uma verdade absoluta que esse papo surgiu no meio de tantas outras perguntas padrões iniciais. Dependendo da resposta, pode ser um ponto positivo ou negativo. O signo pode te atrair, ser o seu par ideal, ou pode ser um signo que você quer distância.

Independentemente da resposta, um dos signos mais “diferentões” do zodíaco (como as próprias pessoas desse signo costumam ser vistas) é o de aquário. Então como seria namorar um aquariano?

De acordo com o site Horóscopo Virtual, namorar uma pessoa de aquário é sair da rotina. Aquarianos adoram novidade e quando amam, gostam de apresentar esse mundo de oportunidades para quem está do lado. Por conta disso, se você é uma pessoa acomodada, se prepare para uma avalanche de novidades.

Outro ponto de importância nesse relacionamento é que, aquarianos estão envolvidos em diversos atos revolucionários, por isso você tem que ter disposição para isso. Mas não é apenas “sair” da rotina que faz lembrar do signo. Ele também é conhecido por outros traços. Veja cinco deles a seguir:

1. Frios

Aquarianos têm fama de “coração de pedra”, frios e até sem expressão. A questão na verdade é que eles só não curtem algo muito meloso e demostram amor de outras formas.

2. Liberdade

Como já foi dito, eles gostam de se sentirem livres, sem obrigação de fazer as coisas. Então quando o seu parceiro falar que gostaria de sair sozinho ou só com amigos, não estranhe. Outro ponto importante: eles não gostam de agir sob pressão ou discutir as relações.

3. Positivo

Mesmo sendo pessoas difíceis de lidar, aquarianos são vistos como positivos, uma qualidade muito boa, pois não permitem que o medo os domine.

4. Racionais

Essa característica pode ser tanto boa quanto ruim. Para alguém de aquário, razão é o melhor método de resolver qualquer coisa.

5. Sem rótulos

Por terem espírito livre, aquarianos odeiam qualquer tipo de rótulos, até mesmo nos signos. No amor, eles gostam de se sentir aberto às chances que o universo proporciona. Mas calma! Se o seu crush for do signo de aquário e estiver disposto a querer algo sério com você, ele vai até o fim.