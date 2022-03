3 exercícios para afinar a cintura em casa sem usar equipamentos

As pessoas se exercitam diariamente, seja para ter saúde ou para deixar os músculos mais fortes. Ter uma cintura mais marcada provavelmente é a meta de muitas pessoas que se exercitam fisicamente e isso não tem segredo, basta concentrar-se em dois fundamentos básicos: treinamentos de força direcionados para essa área e dieta saudável, com poucas calorias. Correto? Mais ou menos.

ATENÇÃO: Todos os exercícios explicados neste texto devem ser feitos com autorização e sob orientação de um profissional.

Os movimentos com peso, podem causar muita hipertrofia, definida como um aumento no tamanho das células do tecido muscular, o que as fará parecer “mais volumosas” em vez de mais magras. Em vez disso, você deve incorporar à sua rotina diária de exercícios alguns movimentos que não sejam tanto para deixar seu abdômen mais forte, mas sim para testar a função de estabilidade dessa área do corpo.

Abaixo, explicamos como fazer três exercícios fáceis, com uma frequência de duas a três vezes por semana.

Braços em V para os lados

Deitado de costas com as pernas e braços estendidos, levante as costas do chão e as pernas, fazendo com que o seu abdômen sustente o movimento. Mantenha essa posição por 20 a 30 segundos e repita mais duas vezes.

Braços em V para cima

O mesmo movimento anterior, mas você vai deixar os braços apontando para a ponta dos seus pés. Sustente por 20 a 30 segundos e depois repita.

Sustentação do corpo

Novamente deitado, estenda os braços e as pernas totalmente. Com as costas encostadas no chão, levante os pés do chão e os braços acima da cabeça. Mantenha o abdômen firme e sinta que são os músculos dessa área os que estão trabalhando, e não os músculos das costas. Sustente por 20 a 30 segundos e depois repita mais duas vezes.