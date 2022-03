Os signos que mais mantém a chama da paixão acesa

1 She's Gotta Have It (David Lee/Netflix)

Os relacionamentos nem sempre mantém o mesmo entusiasmo e paixão do início. No entanto, alguns signos do zodíaco são muito preocupados em continuar vivendo esta energia intensa de amor e tomam atitudes para que isso aconteça.

Confira quais são:

Áries

O ariano é movido a aventura e inquietação. Ele sempre busca uma forma de manter a paixão e a espontaneidade no relacionamento, mesmo se a conexão com o parceiro já é de longa data. Este signo tenta fazer que aquilo que é especial seja ainda mais significativo, por isso gosta de panejar e ter tempo de qualidade com a outra pessoa. Ele tem muitos pontos fortes na conquista.

Touro

O taurino é detalhista e gosta de compartilhar seus momentos de desejo. Por isso, ele precisa manter a chama acesa com momentos românticos, afetos e planos que contribuam as pessoas em manter uma verdadeira conexão. Estar em um ambiente caloroso significa muito para ele, principalmente quando falamos de relacionamento.

Leão

O leonino gosta de atenção e por isso está sempre focado naquilo que pode manter a chama do relacionamento. Ele sabe que as dificuldades se tornam menos pesadas quando a conexão emocional e física está forte. Portanto, este signo irá contribuir para que as trocas de afeto e sentimentos não fiquem para trás; a felicidade para ele também é valorizar os desejos.

Escorpião

O escorpiano gosta de viver energias intensas em seus relacionamentos, por isso manterá a chama acesa criando uma conexão leal, na qual a troca será profunda. Muitos deles podem até viver os momentos difíceis com paixão quando sentem une seu poder e pode realizar qualquer coisa ao lado de quem ama.

Sagitário

O sagitariano é aventureiro por natureza e irá manter a chama acesa com motivação, inspiração e alegria. Ele gosta de viver o presente e o faz de forma intensa, compartilhando momentos que podem ser inesquecíveis. Quando alguém embarca em uma dinâmica amorosa dessas, ele sente que está em uma trajetória importante.

