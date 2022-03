Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 7 a 11 de março de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar os primeiros dias de outubro de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 7 a 11 de março de 2022:

Áries

Determinação em tudo o que você vai fazer durante esses dias. Tenha autocontrole nas atitudes pensamentos; lembre-se que as pessoas do signo de Áries devem controlar seu temperamento e seu ego para que depois não tenham problemas com os que estão ao seu redor.

Um reconhecimento vem até você em seu trabalho ou campo profissional; Sem dúvida, o sucesso continuará a reinar em sua vida. Esta semana você terá muito trabalho e terá que colocar todos as pendencias em dia.

Seu melhor dia será terça-feira, enquanto seus números serão 7 e 23. Invista no amor em sua vida e não apenas em romances temporários; um parceiro estável vai te ajudar a se sentir melhor emocionalmente.

Touro

Ouse ser diferente e defina a tendência em seu campo profissional; você está em um período de ser o melhor em tudo que faz. Afaste seus medos e mantenha a originalidade para ver uma melhor forma de fazer as coisas; é apenas uma questão de se esforçar.

Serão dias de reflexão sobre o seu passado para não cair nos mesmos erros do seu presente. Viagens a trabalho e desenvolvimento de novos projetos. Comece a guardar mais dinheiro para o seu futuro.

Seu melhor dia será a quarta-feira e seus números da sorte serão 12 e 30. No amor, você continuará muito estável com seu parceiro. Cuidado com as perdas e seja mais cauteloso.

Gêmeos

Um novo começo acontece. É preciso deixar para trás o que não era para você e fazer uma reflexão sobre sua vida para ser bem sucedido e feliz, é hora de encontrar o propósito de sua existência.

Você ajuda os outros e é um ótimo líder social. Por isso, assuma o controle de seu destino e decida ter sucesso; nunca recue. Mantenha sempre uma mente positiva, pois as surpresas econômicas são atraídas para a sua vida.

Cuidado com as traições amorosas e seja mais claro em seu relacionamento. Seu dia será a quinta-feira e seus números da sorte serão 1 e 20. Semana de muitas tarefas pendentes e arrumação de documentos de passaporte e visto.

Câncer

Seu trabalho e esforço profissional serão recompensados, então não hesite nem por um momento. Você está fazendo bem seus planos de vida e finalmente terá o que tanto deseja .

Melhor trabalho e estabilidade. Seja mais criativo e comunicativo, pois essas virtudes são naturais em seu signo e o ajudarão a ter sucesso. Você fica em dia com suas dívidas.

Um amor do passado está deseja voltar; tente dialogar bem e finalizar a situação. Você recebe um convite para um negócio; aceite-o porque isso o ajudará a ter uma boa economia.

Seu melhor dia é segunda-feira e seus números da sorte são 3 e 27. Semana de mudanças positivas em sua vida profissional. Tenha cuidado, não confie demais em seus colegas de trabalho.

Leão

Sua vida é maravilhosa; não se castigue com excessos e vícios. Evite ser tão extremo em suas ações e tenha equilíbrio; aprenda o que é melhor para sua saúde e estabilidade emocional.

Dias de atrair prosperidade, você recebe a proposta de um novo emprego e terá maior estabilidade econômica. Apenas lembre-se de não falar muito com seus colegas para não atrair inveja e ser mais prudente com sua vida.

Os pensamentos positivos devem ser maiores nestes dias e o levarão a viver plenamente. Semana para iniciar uma rotina de exercícios e uma boa alimentação.

Seu melhor dia será sexta-feira e seus números são 19 e 33. Uma viagem surge este mês. Um amor entrará em sua vida para ficar.

Virgem

Você pode criar o que quiser apenas pensando e agindo de forma decisiva e positiva. É hora de crescer profissionalmente e não procurar desculpas para não fazê-lo.

É hora de abrir as portas da abundância e não ter contratempos. Corrija situações legais do passado a seu favor. Lembre-se que o mais importante é a sua saúde; não a negligencie.

Suas necessidades serão atendidas. Semana para atualizar suas contas de despesas. No amor, não procure o que não é para você, o mais importante é ter um parceiro que cresça com você e seja feliz.

Seus números da sorte são 1 e 29, seu melhor dia será quarta-feira. Eles o convidam para um novo negócio.

Libra

Dias de força espiritual muito alta e oportunidade de superar qualquer obstáculo que surja em seu caminho; basta acreditar e ver como essa ajuda chegará até você para que você possa ter o sucesso que deseja, principalmente em termos de trabalho.

Este arcanjo também te ajuda a cortar as energias negativas que você tem ao seu redor, apenas tente pensar no positivo. Não espere mais e tente colocar tudo em ordem; lembre-se que o tempo passa e não volta .

Um amor do passado o procura para tentar de novo. Se você sente que não está atingindo seus objetivos, não se estresse e dê tempo ao tempo, pois as energias já estão se alinhando a seu favor. Seus números da sorte são 17 e 28. Seu melhor dia é a quarta-feira.

Escorpião

Você deve ter força e acreditar para conseguir o que você tanto deseja. Amizades e amores tóxicos começam a sair da sua vida; tudo começa a ser limpo ao seu redor.

Você deve entender que seu signo é muito teimoso e às vezes não mede o perigo das situações, por isso é recomendável que você pense mais que duas vezes no que vai fazer e dizer para que mais tarde não se encontre em situações complicadas.

Semana de mudanças repentinas no trabalho. Pendencias são cumpridas. Você encontra amor no ambiente de trabalho ou estudos. Seus números da sorte são 5 e 66. Seu dia mágico é a terça-feira.

Sagitário

Esta semana o Arcanjo Jofiel será seu protetor e sua mensagem é acredite em si mesmo, que os sonhos sempre se realizam. É hora de tomar a direção de sua vida e criar o que você precisa para ter sucesso.

Não tenha medo de errar, isso o ajudará a crescer profissionalmente. Uma situação muito complicada que você viveu chegará ao fim; então a boa sorte sorri para você e você deve movimentar as energias, como retomar os exercícios, ter bons amigos ao seu redor e não cair em vícios que só prejudicam sua mente e corpo.

Semana de compra de passagens e planejamento de viagens. Cuidado com os amores do passado, eles vão procurá-lo para te causar problemas; fique atento. Seus números da sorte são 16 e 22. Seu melhor dia é a quinta-feira.

Capricórnio

Ouça sua intuição e lembre-se que você foi feito para ter sucesso, mas você deve remover cargas negativas que não são suas. Se afaste daqueles maus amigos e aceite uma mudança de emprego.

Você deve tomar uma decisão de vida para ser feliz. Semana de exames e muita pressão no trabalho. Um amor do signo de Fogo entra em sua vida ou deseja formalizar a relação.

Cuidado com problemas de insônia e enxaqueca. Você recebe o que está pendente. Não empreste dinheiro. Você conserta seu carro ou moto.

Não complique sua vida contando mentiras; é melhor não dizer nada. Seus números da sorte são 14 e 30. Seu melhor dia é a terça-feira. Elogie-se todos os dias e verá os resultados positivos.

Aquário

Confie em si mesmo para sair de indecisões que não o ajudam a ter sucesso. Confiança e crença em si mesmo são essenciais para que você tenha sucesso.

É hora de se perdoar e perdoar para que você não guarde rancores. É fundamental que nesta semana você procure um projeto mais bem remunerado e comece seu próprio negócio.

No amor, você continuará confuso com as lembranças do passado e o comparará com o seu presente; é melhor ficar sozinho por um tempo e depois decidir com quem deseja passar a vida. Seus números da sorte são 11 e 19.

Seu melhor dia é a quinta-feira. Dias de pagamento de dívidas passadas e atualização das suas contas bancárias.

Peixes

A sorte chega. Sua mensagem é complete sua vida, é hora de pensar mais em você e buscar a estabilidade emocional e econômica para viver em paz.

Seu signo é muito abnegado para a família e aqueles ao seu redor, mas é hora de se colocar em primeiro lugar e pensar mais em suas necessidades. Um final feliz virá esses dias e você finalmente resolve um problema que o mantinha acordado à noite.

Semana de comemorar e receber presentes que você não esperava, lembre-se que a boa sorte está no máximo; aproveite. Um convite ou viagem deve surgir. Seus números da sorte são 21 e 8. Seu melhor dia será terça-feira. Esta semana um amor muito compatível entrará em sua vida.

