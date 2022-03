Coronavírus pode atacar próstata, testículos e pênis, diz estudo

Um estudo conduzido com animais na universidade de Northwestern, em Chicago, nos Estados Unidos, mostrou que o coronavírus não é encontrado apenas as vias respiratórias superiores e o pulmão, mas pode também infectar os órgãos genitais masculinos, de acordo com notícia da CNN Brasil.

O estudo usou macacos contaminados com o vírus e descobriu que o sars-cov-2 pode comprometer inclusive a próstata, o testículo e o pênis.

A descoberta foi feita enquanto os médicos faziam uma tomografia computadorizada para avaliar todo o corpo do primata, mas a ênfase do estudo era averiguar como o coronavírus se desenvolvia nos pulmões e no nariz do animal. Para surpresa de todos, a equipe encontrou o vírus completamente disseminado nos genitais do macaco.

“Não tínhamos ideia de que encontraríamos o vírus lá”, afirmou Thomas Hope, professor de Biologia Celular e do Desenvolvimento da Escola de Medicina Feinberg, da Universidade Northwestern.

De acordo com o professor, os resultados indicados que a dor testicular, disfunção erétil, hipogonadismo (atividade funcional reduzida dos testículos), redução da qualidade dos espermatozoides e diminuição da fertilidade estão associados diretamente á infecção do sars-cov-2, e não indiretamente causados pela febre ou inflamação.

O estudo ainda não passou pela revisão dos pares.

TESTE NA USP

Um estudo feito por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) chegou a resultados bastante semelhantes ao dos colegas norte-americanos ao mostrar que o coronavírus consegue invadir qualquer tipo de célula dos testículos.

O estudo brasileiro se baseou em autópsia feita em 11 pacientes, todos entre 32 e 88 anos, que morreram em função da covid-19. De acordo com os resultados obtidos em análise de tecidos colhidos, o vírus provoca lesões que podem prejudicar a função hormonal e também a fertilidade masculina.