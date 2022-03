Os signos que buscam um amor para admirar

Quando falamos de amor e romance, cada tipo de pessoa tem um objetivo e aquilo que acaba as interessando mais. No entanto, alguns signos do zodíaco podem ficar muito impressionados quando admiram seus pretendentes de verdade.

Confira quais são estes signos que desejam alguém que desperte seu apreço da forma mais genuína:

Leão

O leonino ama ser admirado, mas também deseja compartilhar essa sensação com quem ama. Ele quer alguém que lute por seus objetivos e ame a vida, sabendo valorizar os momentos e oportunidades. Este signo é muito aberto a aprendizagem e enxerga de forma especial quem o ensina.

Virgem

O virginiano deseja evoluir ao lado de alguém no amor. Mesmo que de forma inconsciente, este signo buscará quem desperta sua admiração e pode ser de formas diversas. Por mais que a pessoa tenha focos diferentes, ele quer alguém com objetivos e que invista em ser melhor a cada dia para prosperar.

Libra

O libriano terá uma percepção muito mais otimista do amor quando se vê admirando alguém. Este signo deseja que uma relação o relembre da importância de compartilhar a vida e ser feliz pelas realizações das duas partes. Quando sente que está ao lado de alguém com propósitos e que luta pelo menor, se sente ainda mais seguro.

Escorpião

Por mais que queira tomar a frente de muitas situações, o escorpiano fica ainda mais apaixonado por quem desperta sua admiração. A intensidade pode dar lugar a estabilidade quando este signo sente que é capaz de construir um futuro juntos.

Sagitário

O sagitariano está sempre buscar ensinar e aprender, inclusive no amor. Por isso, quando alguém desperta sua admiração e curiosidade, ele entrega o coração com coragem; alguns abraçam o diferente se entregando totalmente a aventura, mas outros podem ser idealistas e buscam aquilo que encaixa com o que querem.

