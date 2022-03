Os emojis do app WhatsApp que representam o signo de áries no zodíaco

Vários emojis do aplicativo de mensagens WhatsApp podem ser utilizados para representar o signo de áries. Primeiro do zodíaco, o signo engloba pessoas nascidas de 21 de março a 20 de abril.

Áries faz parte dos signos cardinais e ao mesmo tempo é um signo de fogo. Justamente por isso, simboliza o início, a criação. Sugestões:

Crédito (Reprodução)

Caracteriza-se por ser uma pessoa cheia de energia e entusiasmo; avançada e aventureira, adora liberdade, desafios e novas ideias.

Com isso, é possível utilizar vários emojis no app WhatsApp que que representam força e energia. Confira algumas opções:

O verdadeiro significado do emoji de mãos juntas no aplicativo WhatsApp

Ainda no tema de emojis, um dos queridinhos dos usuários no app WhatsApp, é o de mãos juntas, um dos mais utilizados no ano passado.

No entanto, você sabe qual é o significado verdadeiro no aplicativo de mensagens?

Como detalhado pelo site Canaltech, muitos usam essa imagem como sinal de oração ou prece, mas também há quem use como forma de agradecimento.

No entanto, esse emoji foi criado para representar o gesto ‘high five’ (toca aqui, em tradução livre), nos Estados Unidos. Confira: