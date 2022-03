Modelo abraça os pelos naturais do corpo abandonando navalha e causa furor ao exibir ‘vídeo revelador’ utilizando biquíni

Uma modelo está desafiando os padrões de beleza ao abandonar a navalha. Descrita como espírito livre, a jovem Aimee não raspa os pelos pubianos e não tem medo de exibi-los usando roupas de banho.

Como detalhado pelo site britânico Daily Star, a modelo, que se autoproclama amante da Terra, abraçou seu padrão em seus últimos posts.

Em um vídeo recente postado para seus 54 mil seguidores no Instagram, Aimee decidiu mostrar seu “biquíni mais favorito de todos os tempos” – e podemos entender o motivo.

Aimee, que é fã de vida sustentável, brilhou no biquíni que não deixou muito para a imaginação. Ela subiu a parte de baixo até os quadris para exibir a penugem natural de seu corpo.

Ela confessou: “Eu sei que é super atrevido, mas eu adoro”. Do signo de câncer, ela se mostra totalmente confiante e que não tem medo de comentários negativos.

Em admiração pelo vídeo de biquíni de Aimee, muitas pessoas correram para os comentários para elogiá-la por expor a situação.

Uma pessoa exultou: “Você é tão linda e bonita”. Outra pessoa expressou: “Você é absolutamente perfeita”.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo revelador já conta com quase 60 milhões de reproduções. Confira:

Com informações do site Daily Star