CBLOL 2022: a 14ª rodada chega ao fim e a situação na tabela segue embolada

Confira as emoções do CBLOL 2022 (Divulgação - Riot Games)

Estamos chegando perto do final da fase de pontos do CBLOL e a situação das equipes na tabela está cada vez mais embolada. Com a paiN na cola do sexto colocado e equipes do topo da tabela encarando uma sequência de derrotas, a situação está cada vez mais indefinida.

A primeira partida do dia foi o confronto entre INTZ e LOUD, onde os intrépidos tentaram manter as esperanças de continuar na briga pela classificação, enquanto a LOUD buscava se manter entre os quatro primeiros colocados para ter uma vida mais tranquila na segunda fase do campeonato.

Diferente das partidas anteriores em que a INTZ mostrava uma força de jogo, tivemos uma partida completamente apática dos intrépidos que foram atropelados pela LOUD.

Com a derrota, a INTZ dá adeus as chances de classificação e agora foca seus esforços em melhorar para o segundo split do CBLOL 2022.

Por outro lado, a LOUD fecha a semana no top 4, garantindo um caminho mais tranquilo com a classificação para a chave superior.

Vitória da paiN mantém a briga pelo top 6 viva

O segundo confronto do dia foi determinante para a paiN Gaming e para o Flamengo. Em uma partida considerada como uma “final” pelo rubro-negro, era uma questão de ganhar para ver a possibilidade de classificação se manter.

Em um dos jogos mais extensos, e mais equilibrados, do dia a paiN levou a melhor para cima do Fla. Com um bom controle de objetivos e uma partida espetacular de seu atirador, a paiN conquistou a vitória e encostou cada vez mais na sexta colocação.

Para Damage, suporte da paiN, a equipe agora começa a mostrar a qualidade que tem em seus treinos. “Sinto que estamos começando a mostrar o nosso potencial. Merecemos a classificação e estamos mostrando isso agora”.

Por sua vez, a partida entre a RED Kalunga e a Netshoes Miners também aumentou a esperança de classificação da paiN.

Em uma partida de início equilibrado, a RED conseguiu encaixar boas lutas e definir o resultado em um dos confrontos mais importantes da tarde deste domingo. Com a vitória da matilha, a Miners ainda segue na sexta colocação, mas agora vê a paiN cada vez mais perto de entrar na briga.

KaBuM segue no Top 4 enquanto a FURIA joga para garantir a classificação

Na quarta partida do dia, Liberty e KaBuM tem a chance de se reencontrar com a vitória depois de uma sequência não muito boa no campeonato.

Apesar de estarem entre os seis primeiros colocados, a sequência de derrotas nas semanas anteriores e as sequência de vitórias da paiN, que está na sétima colocação, não deixam Liberty e KaBuM dormirem tranquilas.

Em uma partida que mostrou a tensão das duas equipes, vimos um jogo equilibrado onde uma pequena vantagem de ouro colocou a KaBuM na frente da disputa.

Com uma partida praticamente perfeita do topo da KaBuM, Parang, os ninjas conquistaram a vitória para cima da Liberty e vão poder passar a semana tranquilos se preparando para os próximos jogos.

A última partida do dia foi o embate entre RENSGA e FURIA, marcando mais um confronto entre a parte inferior e superior da tabela, além da estreia da campeã Renata Glasc no CBLOL.

E para encerrar o dia com chave de ouro, a partida reservou grandes emoções. Com uma atuação impecável do atirador da RENSGA, Ninjakiwi, a super FURIA foi derrotada pelos cowboys que, apesar de estarem nas últimas colocações, mostraram que ainda estão no jogo.

As partidas do CBLOL voltam a acontecer no próximo sábado, a partir das 13 horas.

