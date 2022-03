5 alimentos para turbinar o seu skincare

Se você é uma pessoa que cuida bem da sua saúde e faz os cuidados diários com a pele, nesse final de verão com calor intenso é preciso caprichar um pouco mais. O uso de protetor solar e hidratantes são fundamentais, mas não apenas isso. Existem produtor que, ao consumi-los, você pode turbinar seu skincare. veja a seguir as dicas da nutricionista Mônica Symphoroso.

Água e aveia

Tudo começa com a saúde intestinal e não diretamente na pele, pois quando o intestino não funciona direito, a cútis é impactada. “Se a pessoa não tiver um intestino que funcione diariamente, há uma absorção de toxinas que influenciam na pele e na saúde como um todo”, explica Mônica.

Com o órgão funcionando corretamente, existe uma maior absorção de nutrientes. Por isso, consuma bastante fibras, como aveia ,e beba mais água.

Gelatina incolor

A gelatina pode ser eficaz de duas formas: ela inibi a vontade de comer doces, que são prejudiciais à pele, e possui colágeno, substância cicatrizante que ajuda a manter a pele firme, evitando o aparecimento de rugas.

Espinafre

Outro alimento importante para a pele é o espinafre, rico em ferro, antioxidantes e vitaminas. O espinafre também diminui a produção natural de sebo facial, responsável pela acne. A vitamina K e o folato melhoram o aspecto da pele e minimiza as manchas e olheiras.

Para a nutricionista, o ideal é que o espinafre seja consumido cru para que os nutrientes não se percam no cozimento.

Cenoura

Para que a pele mantenha uma cor saudável, o consumo de cenoura é recomendado. Ela concentra betacaroteno, que ajuda na produção de melanina e reflete raios UVA e UVB, protegendo a pele.

Tomate

A substância antioxidante é a responsável pela coloração avermelhada da fruta e retarda o aparecimento de rugas e manchas, além de agir como protetor solar natural.