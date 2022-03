Por que os bebês não podem comer mel?

O mel é um alimento com grande variedade de benefícios, com o pólen e própolis sendo excelentes oxidantes. Ele também pode ser um ótimo substituto para o açúcar, devido ao seu ótimo sabor doce e com a vantagem de ser mais natural.

O mel é também muito utilizado como anti-inflamatório, sendo eficaz contra os sintomas de resfriado e podendo ajudar a curar feridas na pele.

Porém, o lado negativo dessa história é que pessoas alérgicas a pólen devem ficar longe do mel. Algo que também acontece com os bebês.

Por qual motivo bebês não podem consumir mel?

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention ou Centro de Controle e Prevenção de Doenças, nenhum nenhum bebê com menos de um ano de idade deve consumir mel, pois o alimento pode causar botulismo, condição que paralisa os músculos.

Segundo o site Meganotícias, o mel pode estar contaminado com a bactéria Clostridium, que atua como uma toxina que também pode ser encontrada em alimentos enlatados que não foram processados corretamente.

Nos bebês, o botulismo pode causar constipação, fraqueza muscular, mas também afetar as extremidades, pescoço e causar problemas de deglutição ou amamentação.

Um bebê infectado com esta bactéria deve ser hospitalizado para tentar limitar os efeitos negativos das toxinas no corpo. Sua recuperação dependerá inteiramente dos órgãos que foram afetados pela fraqueza.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar e não se destina a fornecer conselhos ou soluções médicas. Sempre recorra ao seu médico ou especialista se tiver dúvidas sobre sua saúde ou antes de iniciar qualquer tratamento. Em hipótese alguma faça o uso de medicamentos sem indicação de um especialista.

