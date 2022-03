Os signos que podem ser egoístas ao buscar o amor

Após decepções e histórias que não terminaram bem na vida amorosa, algumas pessoas tendem a carregar dificuldade em olhar para seus novos romances de forma justa. Alguns signos do zodíaco estão mais propensos a lidar com este tipo de comportamento defensivo.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode ter muita tendência a olhar apenas para si depois que passa por alguma decepção ou se sente de mãos atadas, focando em aspectos mais superficiais. Ele se fecha para olhar os valores de cooperação e cumplicidade durante desequilíbrios, mas pode aprender a importância de nutrir os afetos de forma saudável e empática quando perde algo que já não pode voltar mais.

Touro

O taurino deseja manter relacionamentos sólidos e recíprocos, mas também podem criar expectativas altíssimas que levam em conta apenas seus desejos. Com isso, este signo tenta se proteger e apenas fazer parte do que vale a pena, mas também fecha portas promissoras sem ao menos dar uma chance. Quando permite algumas surpresas, conhece uma nova forma de amar.

Gêmeos

O geminiano tem facilidade para compreender as pessoas, mas após decepções pode ficar confuso e se fechar no primeiro sinal de algo que não bate tanto assim com as suas ideias. Par a proteger seus pensamentos e equilíbrio, ele não quer se envolver em nada que possa causar inquietação, deixando assim de investir mesmo que os outros já tenham formado uma conexão com eles. Terceiras pessoas também influenciam nas suas partidas repentinas.

Câncer

O canceriano pode demorar para superar os problemas e situações difíceis no amor, o que os faz julgar e comparar todo o tipo de situações com os novos parceiros. Quando isso acontece, os desentendimentos e dramas se tornam frequentes, desgastando um vínculo que poderia ser pacifico e bonito. Ele precisa voltar a se sentir confiante e digno de amor para retomar a coragem em apostar no romance.

