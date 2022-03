NASA: esta é a nova espaçonave que vai desvendar ‘mistérios ocultos’ da lua gelada de Júpiter

A Agência Espacial Americana (NASA) iniciou a montagem final da nova espaçonave Europa Clipper, que vai desvendar os ‘mistérios ocultos’ da lua gelada de Júpiter.

Como detalhado, por meio de comunicado, o esforço de montagem já está em andamento em salas no Jet Propulsion Laboratory da agência, no sul da Califórnia.

Agora, componentes de engenharia e instrumentos científicos estão começando a chegar. Antes do final do ano, espera-se que a maior parte do hardware de voo – incluindo um conjunto de nove instrumentos científicos – esteja completa.

O corpo principal da espaçonave é um módulo de propulsão gigante de 3 metros de altura.

A lua Europa de Júpiter, que os cientistas estão confiantes de abrigar um oceano interno com o dobro da quantidade de água nos oceanos da Terra combinados, pode atualmente ter condições adequadas para sustentar a vida.

Como detalhado pela NASA, Europa Clipper orbitará Júpiter e conduzirá vários sobrevoos próximos de Europa para coletar dados sobre a atmosfera, a superfície e o interior da lua.

Sua carga útil sofisticada investigará tudo, desde a profundidade e salinidade do oceano até a espessura da crosta de gelo e as características de possíveis plumas que podem estar liberando água subterrânea para o espaço.

À medida que cada instrumento chega ao JPL, ele será integrado à espaçonave e testado novamente. Os engenheiros precisam ter certeza de que os instrumentos podem se comunicar com o computador de voo, o software da espaçonave e o subsistema de energia.

Uma vez que todos os componentes tenham sido integrados para formar o grande sistema de voo, Europa Clipper passará para a enorme câmara de vácuo térmico para testes que simulam o ambiente hostil do espaço profundo.

Também haverá testes intensos de vibração para garantir que o Europa Clipper possa suportar os empurrões do lançamento.

Ainda de acordo com as informações, em seguida, partirá para Cabo Canaveral, na Flórida, para um lançamento em outubro de 2024. Confira:

