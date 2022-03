CBLOL 2022: descubra os principais destaques das partidas deste sábado

Zeri volta a brilhar entre as escolhas deste final de semana no CBLOL (Reprodução / Riot Games)

A cada semana nos aproximamos ainda mais do final da primeira etapa do CBLOL 2022. Na 13ª rodada da fase de pontos a situação dos times continua cada vez mais bagunçada na tabela. Enquanto equipes da parte inferior lutam para sobreviver no campeonato, equipes do topo brigam pelas quatro primeiras colocações.

Na primeira partida do dia a FURIA encarou a paiN Gaming, que vem em um turno de recuperação para conseguir se classificar para a segunda etapa do campeonato.

Apesar dos embalos de duas vitórias consecutivas no CBLOL, a paiN não conseguiu superar a super FURIA e viu o sonho da terceira vitória seguida se perder nas mãos de um quadra kill de Netuno, atirador adversário.

LOUD se reencontra com a vitória e INTZ faz jogo duro com o Fla

Na segunda partida do dia tivemos um confronto direto pelo TOP 4 da tabela. LOUD e Liberty, que estavam empatados, se enfrentaram para garantir uma nova semana entre os primeiros colocados da tabela.

De olho nas quatro primeiras colocações, as duas equipes entraram para a partida com um placar total de 7 vitórias e 5 derrotas.

Após um jogo equilibrado e ligeiramente dominado pela LOUD desde o começo da partida, a Liberty viu as chances de vitória escaparem depois que os buffs de objetivos garantiram uma boa vantagem para seus adversários. Com a vitória, a LOUD passa a frente na tabela e dorme na quarta colocação.

Buscando uma recuperação improvável, Flamengo e INTZ se enfrentaram tentando manter o sonho de classificação vivo. Em um jogo equilibrado e com erros individuais nas duas equipes, o Fla conseguiu impor um pouco mais de ritmo no jogo e conquistou uma importante vitória no campeonato.

Netshoes Miners e RENSGA fazem confronto direto pela classificação

O quarto confronto do dia foi um embate direto entre duas equipes que brigam pela classificação. Netshoes Miners e RENSGA fizeram uma partida pegada e com um início completamente equilibrado.

Enquanto a RENSGA teve que se adaptar com um novo jogador na rota do topo após a punição do recém-contratado Seungmin “Trap”, a Miners segue com o time alinhado e buscando se manter entre os seis primeiros colocados da tabela.

Depois de um início de jogo equilibrado, os cowboys não conseguiram dominar a partida e foram derrotados pela Miners, que segue mais um dia na sexta colocação.

O jogo entre KaBuM e Red Kalunga, que encerraria as partidas deste sábado, precisou ser adiado devido a problemas causados pela chuva em São Paulo. A partida será disputada na próxima quinta-feira, às 17 horas.