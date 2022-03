5 formas simples de tirar a água do ouvido

Ter a sensação de água no ouvido é muito incômodo. O incidente ocorre normalmente após banho de piscina ou mar, porém, também é capaz de acontecer no próprio chuveiro. Mas será que ter água no ouvido prejudica a saúde? E como eliminá-la de forma eficaz?

É importante não forçar a saída da água, pois isso pode causar lesões no canal auditivo e inclusive comprometer a audição. Por isso, o site Tua Saúde fez uma lista com 5 maneiras de eliminar a água do ouvido de forma simples e caseira.

1. Inclinar a cabeça

Esse é o truque mais óbvio. A ideia é inclinar a cabeça do lado do ouvido entupido, segurar o ar com a boca e depois fazer movimentos com a cabeça, balando de cima para o lado do ombro. Outra opção nessa mesma linha é inclinar a cabeça e dar pequenos saltos.

2. Usar a ponta de uma toalha

Coloque a toalha na ponta do ouvido por alguns segundos sem forçar a entrada, apenas fazendo com o pano absorva o excesso de água. É importante que a toalha não esteja com restos de areias ou úmida, para não agravar a situação.

3. Puxar a orelha em várias direções

Uma outra dica é inclinar a cabeça e puxar a orelha levemente em várias direções para que a água se mova e saia do ouvido.

4. Secador de cabelo

Essa técnica precisa ser feita com cuidado. A ideia é utilizar o secador na força mínima e com uma certa distância do rosto para secar o ouvido.

5. Álcool isopropílico e vinagre de maçã

A última forma também exige um pouco de atenção. Ela consiste em aplicar uma gosta de mistura feita com álcool isopropílico e vinagre de maçã dentro do ouvido. Dessa forma, o álcool evapora juntamente com o calor, levando embora a água que está no canal auditivo. O vinagre serve para proteger o ouvido contra infecções.

A seguir você confere um vídeo com alguns truques:

caso essas medidas não funcionem o quando existem sintomas como dor no ouvido ou saída de secreção, o ideal é consultar um otorrinolaringologista para retirar corretamente a água e iniciar o tratamento adequado para aliviar os sintomas.

ATENÇÃO!

Caso você começou a apresentar dor de ouvido sem mesmo ter contato com a água ou essas medidas não funcionem, o ideal é consultar um otorrinolaringologista.

