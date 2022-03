Quem morrerá primeiro: o Sol ou a Terra? confira explicação para o mistério espacial

Quem morrerá primeiro: o Sol ou a Terra? A explicação para o mistério espacial foi detalhado recentemente pelo Observatório Nacional (ON) do Brasil.

Como detalhado pelo ON, por meio de uma postagem no Instagram, a pergunta impressionante foi enviada por um usuário por meio das redes sociais.

Segundo a cientista e doutora em Astronomia do ON, Simone Daflon dos Santos, “o que define o tempo de uma estrela é sua massa, ou seja, a quantidade de combustível disponível para os processos de nucleossíntese que geram energia para manter a estrela em equilíbrio.”

“O Sol tem 4,5 bilhões de anos e estima-se que ele ainda esteja na metade de seu tempo de vida. Ao longo da evolução da nossa estrela, a Terra será bastante afetada mesmo que as mudanças nos seus parâmetros físicos sejam pequenas”, detalhou.

Quem morrerá primeiro: o Sol ou a Terra?

“Por exemplo, na sua trajetória para se tornar uma gigante vermelha, um pequeno aumento na luminosidade do Sol poderá provocar a evaporação dos oceanos na Terra. Durante a fase de gigante vermelha, o raio do Sol vai aumentar bastante e os planetas Mercúrio e Vênus devem ser engolidos.”

Como informado pelo Observatório Nacional, Sobre a Terra, a cientista e doutora em Geofísica do ON, Suze Guimaraes, ressalta:

“A massa do Sol é muito maior do que a da Terra, além disso o Sol é uma estrela enquanto a Terra é um planeta que tem atividade interna ainda. Para que a Terra morra precisaria que ela deixasse de ter essas atividades internas”.

E a Dra.Simone Daflon completa: “A Terra hoje é muito mais estável do que a Terra primordial. Diferente do Sol, a Terra não produz energia, mas apenas irradia energia primordial armazenada no seu núcleo. Podemos pensar que a morte do planeta Terra eventualmente acontecerá quando a Terra irradiar o seu calor interno”. Confira:

Texto com informações do Observatório Nacional