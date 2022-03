Os signos com a maior intuição do primeiro fim de semana de março de 2022

O primeiro fim de semana de março de 2022 chegou e alguns signos do zodíaco podem sentir uma maior sensibilidade, que é delicada, mas também contribuirá para o aumento da percepção e intuição.

Confira quais signos estarão com o sexto sentido em alta e podem encontrar sinais poderosos na lista a seguir:

Leão

Momento de muita intuição e sensibilidade; evite ter atitudes na defensiva e não exagere em vícios. Ao harmonizar sua energia é possível elevar o pensamento e encontrar as repostas certas. Os desafios podem se tornar menores com a calma e entendimento; lembre-se sempre disso!

Touro

Existe muita força mental e desejo de independência agora; as ideias e intuições fluem. Apenas eterize o pensamento e se prepare antes de tomar qualquer decisão. É hora de recarregar as baterias para poder ir pelo caminho da realização com segurança.

Escorpião

As emoções e sensibilidades ficam a flor da pele e isso aumenta sua percepção; use a intuição a seu favor e não caia na negatividade. É preciso cuidar da saúda emocional e se divertir com responsabilidade para elevar o espirito. Reserve um tempo para se concentrar e refletir, recarregando as energias para esta nova fase.

Sagitário

O otimismo e leveza aumentam de forma que a intuição é acessada com maior liberdade. Permita olhar para novas perspectivas e experimentar coisas novas. A criatividade voará e a você estará mais apaixonado também. Dissemine as alegrias com quem ama.

Capricórnio

A prosperidade está ai seu lado e a segurança também; isso o ajuda a olhar para a intuição sem tanta desconfiança. Deixe a curiosidade e independência guiarem seu caminho agora, pois grandes oportunidades ou ideias tendem a surgir. Muitos encontram novas formas de gerar renda.

Peixes

O otimismo e a confiança aumentam consideravelmente; apenas lide com algumas emoções controversas com calma para que elas não atrapalhem a sua intuição. Sonhos e assuntos espirituais ganham o foco; busque significados e fique atento.

