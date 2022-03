Os cuidados com a obesidade na infância e adolescência

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que até 2030, o número de crianças com obesidade no planeta pode chegar en 254 milhões. Isso ocorre pois, as taxas da doença triplicaram desde 1975 e aumentaram cinco vezes em crianças e adolescentes.

Hoje, 4 de março, é lembrado como o Dia Mundial da Obesidade. A data tem como objetivo informar e prevenir sobre a doença. Ainda segundo a OMS, em 2020, 58 milhões de crianças de 5 a 19 anos viviam com obesidade. Esse número mostra que o problema pode contribuir com maus resultados para a saúde e mortalidade, além de aumentar o risco de outras doenças crônicas.

A nutricionista Adriana Stavro explica que a obesidade é considerada uma doença crônica. sendo o resultado do balanço energético positivo entre a síntese de gordura (lipogênese) e a degradação (lipólise), devido a um descontrole na ingestão de calorias em relação ao gasto energético. Porém, ela pode ocorrer por outros fatores, como hereditariedade, meio ambiente, hábitos e fatores socioculturais.

“Sobrepeso e obesidade constitui o sexto fator de risco mais preocupante das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), pois está associada a várias outras comorbidades.” explica Adriana.

Registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informa que uma em cada três crianças de cinco a nove anos está acima do peso. Outro dado de 2019 do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional mostra que 16,33% das crianças brasileiras entre cinco e dez anos estavam com sobrepeso; 9,38% com obesidade, e 5,22% com obesidade grave. Já entre os adolescentes18% apresentavam sobrepeso; 9,53% eram obesos e 3,98% tinham obesidade grave.

“É importante entender que o excesso de peso e a obesidade pode atingir profundamente a saúde física, o bem-estar social, emocional e a autoestima das crianças e dos adolescentes.” alerta a nutricionista.

Dicas

A especialista traz algumas dicas para promover hábitos de vida saudáveis e para isso, os pais e responsáveis tem papéis importantes na prevenção da obesidade.

Ensine e estimule atitudes saudáveis e positivas em relação à alimentação e atividade física sem enfatizar o peso corporal;

Não separe a crianças com excesso de peso. O ideal é envolver toda a família e trabalhar para mudar gradativamente os hábitos familiares. Além disso, ajude ela a entender que a obesidade pode ser prejudicial à saúde, porém a aceitar seu corpo;

Estabeleça os horários das refeições e lanches diários. Disponibilize uma variedade de alimentos saudáveis e deixe a criança decidir o quanto quer comer;

Ofereça água regularmente a criança;

Qualidade e quantidade de sono é fundamental;

Evite bebidas açucaradas (sucos de frutas, refrigerantes, leites aromatizados);

Estimule a mastigação adequada dos alimentos;

Diminua o tempo de tela;

Evite equipamentos eletrônicos durante as refeições.

