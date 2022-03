Nova imagem espetacular divulgada pela NASA revela ‘mistérios’ de Júpiter; maior planeta do Sistema Solar

Crédito (NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS - Thomas Thomopoulos © CC BY)

Cheia de mistérios, a gigante Ganimedes, principal satélite natural de Júpiter, é a maior lua do nosso sistema solar. Em comparação, é ainda maior que o planeta Mercúrio.

Como detalhado recentemente pela NASA, por meio de comunicado, embora seja apenas uma das 53 luas nomeadas de Júpiter, é a única lua que possui seu próprio campo magnético gerado internamente.

A complexa superfície da lua de Júpiter Ganimedes é capturada aqui da passagem próxima da missão Juno da lua gigante em junho de 2021.

Ambos gigantes, Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol

Como detalhado pela NASA, na aproximação mais próxima, a espaçonave chegou a apenas 1.046 quilômetros da superfície de Ganimedes.

juno-nasa-especial-1.jpg Nave Juno da NASA - Reprodução NASA (NASA)

Esta imagem tirada pela JunoCam mostra uma das crateras de raios escuros, chamada Kittu. A maioria das crateras de Ganimedes tem raios brilhantes que se estendem da cicatriz de impacto, mas apenas 1% das crateras têm raios escuros.

Kittu tem cerca de 14,5 km de diâmetro e é cercada por material mais escuro, ejetado durante o impacto que formou a cratera.

Ainda de acordo com as informações, o cientista cidadão Thomas Thomopoulos criou esta imagem em cores aprimoradas usando dados da câmera. A imagem original foi tirada em junho de 2021. Confira registro divulgado no Instagram:

