Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 4 a 6 de março de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 24 a 6 de março de 2022:

Áries

Fim de semana de reconciliação amorosa e muitas alegrias. Lembre-se que às vezes seu lado impulsivo faz com que você tenha momentos ruins, então aprenda a ser mais tolerante com as pessoas que te amam e viva uma vida mais tranquila.

Dinheiro extra pode chegar. Seus números da sorte são 1 e 25. Sexta-feira é o dia de mais sorte. Uma viagem ou convite surge e pode ser da sua família; você se divertirá muito.

Tenha muito cuidado com o que come e seja maias saudável; evite comida de procedência duvidosa na rua. Quem está em um relacionamento continua muito apaixonado por seu parceiro atual. O ariano solteiro encontra um amor do signo de Virgem ou Peixes que deseja algo mais sério.

Touro

Neste fim de semana você deve tentar se libertar de tudo o que é negativo e ainda está na sua vida. Deixe ressentimentos para trás para que a energia positiva esteja sempre com você.

Passeios a noite serão divertidos. É hora de mentalizar o que deseja e realizar. Não discuta mais com seu parceiro e aproveite os momentos a dois; saia da rotina.

Os números da sorte com os quais você terá uma surpresa positiva são 3 e 28. Tente cuidar de sua saúde com exercícios. A autoestima aumenta.

Gêmeos

Você terá boa sorte e não se sabotará com pensamentos negativos. Esses três dias serão cheios de abundância e surpresas agradáveis; vá atrás dos seus objetivos.

Um novo negócio chegará até você e será muito positivo, principalmente para a sua renda. Seus números da sorte são 7 e 22 e o vermelho atrai abundância.

No amor, alguém do signo de Áries, Câncer ou Libra entrará em sua vida para falar sobre compromisso. Tente ser mais discreto com seus planos futuros para que você não atraia a inveja e possa realizar tudo o que se propõe a fazer sem obstáculos.

Câncer

A boa sorte virá até você com muita força. O branco ajudará a aumentar ainda mais esta energia. Saia de casa e se divirta.

Um novo negócio ou mudança de emprego trará energias positivas; será um sucesso. Sexta-feira de surpresas. A sorte aumenta com os números 9 e 31.

Em matéria de amor, o tarô lhe diz para não cobiçar tudo; o que é seu precisa ser conquistado. Não se envolva om as pessoas por interesse. Uma viagem chegará; é preciso se animar e relaxar. Cuidado com o passado que retorna na sua vida amorosa ou traições.

Leão

Você terá uma revelação sobre o seu futuro e deve estar em paz com todos ao seu redor. Serão dias de muita intuição. Um convite ou uma viagem; você se diverte com amigos.

Tenha cuidado com problemas de infecção de pele. No amor, você continuará muito estável com seu parceiro e os solteiros atraem um amor do signo de Sagitário ou Áries – a conexão será mais séria.

Seus números da sorte serão 5 e 67. Sábado será seu melhor dia. Você deve deixar os excessos e ser mais saudável.

Confira mais: Os signos que se apaixonam no primeiro fim de semana de março de 2022

Virgem

Você finalmente sairá de todos os problemas econômicos que o cercavam e a boa sorte começará a entrar em sua vida a partir de 4 de março.

O vermelho e o laranja atraem sorte e novidades. Para que as energias positivas o envolvam por mais tempo, mantenha a calma.

Cuidado para não emprestar dinheiro a quem não devolve. Hora de fazer mudanças em casa para se sentir melhor.

Seus números da sorte são 6 e 55. Você terá uma festa e pode ser em família. O amor é ativado, mas você não terá nenhum compromisso mais sério com ninguém no momento. Aproveite a vida de solteiro.

Libra

Oportunidade e sorte se intensificam no amor. Relacionamentos ficam mais sérios ou dão passos importantes. Uma família começa a ser formada. O vermelho e branco ajuda a ter energia positiva por mais tempo.

Você faz uma viagem e pode ser com familiares. Você recebe boas notícias que trarão muita felicidade no trabalho; uma oportunidade melhor ou aumento da renda. Crescimento profissional.

Você deve sair de dia e aproveitar as energias positivas. Afaste o negativo da sua vida. Seus números da sorte são 21 e 60.

Escorpião

Você terá alguns dias de muito amor. Convivência positiva entre os casais e momentos agradáveis. Evite se envolver em fofocas no trabalho.

Cuidado com acidentes na rua e tenha cautela. Em relação ao seu círculo social, você deve ter atenção redobrada com as traições dos seus amigos. Aprenda a não falar tanto sobre seus assuntos pessoais.

Você recebe um presente inesperado ou é convidado a fazer uma viagem nas próximas semanas. Você terá muita sorte com os números 23 e 40. Tente se vestir com cores fortes para atrair abundância. A fertilidade aumenta e uma gravidez pode acontecer.

Sagitário

O temperamento forte pode causar muitos problemas; saiba controlar seus impulsos ter cuidado com suas palavras e ações. Nesta sexta-feira relaxe e tome muita água; autocuidado.

A comunicação e arte são importantes na sua vida; aperfeiçoe suas habilidades. O reconhecimento chegará. Seja honesto.

Você terá sorte nesta sexta-feira com os números 05 e 78. No amor será importante que você tome cuidado com as traições e evite entrar em triângulos amorosos que podem causar sérios problemas em sua vida.

Capricórnio

Momento de tomar uma decisão em seu ambiente de trabalho. Para muitos, é hora de se concentrar em conseguir um emprego que o faça feliz.

Seu signo é muito explosivo e pode procurar problemas onde não existem; faça uma caminhada neste sábado e se divirta para que a energia positiva cresça ao seu redor.

No amor, você pode ficar confuso. Não dê falsas esperanças e aproveite a vida de solteiro até se decidir. Um presente inesperado chega. Você compra algo.

É melhor cuidar da saúde e ser mais ativo. Seus números da sorte são 13 e 40. Tenha tempo para descansar.

Aquário

Serão três dias de felicidade no amor. Sua vida profissional terá uma virada positiva, permitindo que a abundância econômica.

Não tenha medo de tomar decisões para fazer mudanças em seu trabalho; o sucesso chega em tudo o que você decidir.

Cuide muito bem do que come e procure ter uma alimentação saudável para evitar problemas estomacais. Uma viagem surge.

A sorte aumenta com os números 12 e 23. Cuidado com um amor do passado que pode querer manchar sua imagem. Fique longe de pessoas tóxicas que não te deixam ser feliz.

Peixes

Você terá uma proteção divina poderosa e a intuição pode aumentar também. Aproveite os dias com as energias positivas para tomar as decisões certas em sua vida.

Você recebe um presente e comemora. O amor é ativado. Um membro da família procura por você para pedir seu apoio com um problema.

Cuidado com os problemas decorrentes de fofocas de supostos amigos; tente fechar esse círculo e siga em frente em sua vida pessoa. Não ignore os sinais de alerta de quem são seus verdadeiros amigos.

Seus números da sorte são 09 e 77. Você troca ou compra algo que deseja muito. Você receberá convites importantes.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!