Engenheiro da NASA planeja desenvolver espaçonave três vezes mais rápido que as atuais

Uma espaçonave tão rápida que poderia alcançar Urano em dois anos e Netuno em três pode parecer um sonho distante, já que atualmente levaríamos pouco mais e nove anos para alcançar a órbita netuniana

Mas é exatamente isso que o engenheiro Mahmooda Sultana, engenheiro Goddard Space Flight Center da NASA está planejando. Ele garante ter a fórmula funcional que vai permitir construir uma espaçonave três vezes mais rápida do que as atuais.

A ideia do engenheiro lembra velas solares, grandes superfícies de espessura microscópica quem utilizam os ventos solares para atingir velocidades inimagináveis, associada à tecnologia de propulsão química existente atualmente.

Mas o que tornaria a espaçonave de Sultana inovadora é a forma como a instrumentação será integrada na mesma vela solar e também a ideia de usar enxames de sondas ágeis para estudar os planetas em alta velocidade, o que também é conhecido como SCOPE (ScienceCraft for Outer Exploração do Planeta).

Engenharia resolveria o problema das velas solares

Vela solar (Nasa)

Embora alcancem velocidades relativamente altas ao longo do tempo e possam atingir planetas ou outros sistemas solares em tempo recorde em comparação ao que conhecemos, a massa das velas solares deve ser tão pequena que não poderia transportar instrumentos como os atualmente usados em espaçonaves, como a New Horizons, que é o grande problema com esse tipo de tecnologia.

Por isso, a chave do ‘navio’ que Sultana planeja desenvolver com a NASA é a utilização da nanotecnologia. O engenheiro já liderou uma equipe que desenvolveu uma plataforma de sensores usando nanomateriais em 2019 e agora quer usar a nanogravura para transformar a vela em um espectrógrafo (instrumento que dispersa a luz de objetos de acordo com seu comprimento de onda) para estudar de perto os planetas fora do sistema solar.

“Ao imprimir um espectrômetro quântico baseado em pontos diretamente no material da vela solar, eles criarão uma arquitetura de espaçonave revolucionária que permite paralelismo sem precedentes, desempenho de coleta de dados e viagens rápidas pelo sistema solar”, explica ele.