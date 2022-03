5 exercícios para deixar a panturrilha torneada

A chamada “perna de bailarina” é o desejo de muita gente que se exercita todos os dias mas, para ter as panturrilhas torneadas não é necessário investir no ballet clássico. Na verdade, a prática regular de esportes como corrida, ciclismo, entre outros, pode favorecer as suas panturrilhas. Trabalhando-as todos os dias, o resultado é certo: panturrilhas fortes e torneadas.

ATENÇÃO: Todos os exercícios explicados neste texto devem ser feitos com autorização e sob orientação de um profissional.

Panturrilhas fortes tem uma função extremamente importante no nosso corpo: a de ajudar a estabilizar e fortalecer os tornozelos, permitindo que seus pés façam o movimento correto ao caminhar ou pular, por exemplo. Por isso, o treinamento de força dessa parte do nosso corpo é essencial.

Quanto mais fortes os seus músculos da panturrilha, mais poderoso você será ao andar, pular e correr, sem correr o perigo de se lesionar.

Nossa panturrilha é composta por dois músculos diferentes: o gastrocnêmio, que vai de trás do joelho até a metade da parte de trás da perna, onde se conecta ao tendão de Aquiles, que se liga ao calcanhar. Quando a maioria das pessoas pensa em “panturrilhas”, esse é o músculo que elas pensam. O segundo músculo está abaixo do gastrocnêmio e do tendão de Aquiles: o sóleo, que vai da parte externa da parte de trás do joelho até o calcanhar.

Um treino rápido de panturrilha pode ajudar você a ganhar mais força nesses músculos. Vamos lá!

Levantamento de calcanhar

Com os pés afastados e na altura dos ombros, levante os pés até a ponta dos dedos. Imagine que você está tentando alcançar um objeto que está na prateleira de cima da cozinha. Levante os calcanhares do chão, mantenha os joelhos retos e apoie-se na pontinha dos dedos. Repita o movimento contraindo os músculos da panturrilha e depois abaixe os calcanhares no chão.

Polichinelos

Esse todo mundo sabe e talvez seja o exercício mais fácil de fazer em casa. Comece com os pés juntos e os braços relaxados na lateral do corpo. Salte abrindo as pernas e levantando os braços até acima da sua cabeça, fazendo com que as mãos se encostem e batam palmas. Faça algumas repetições de 10 polichinelos.

Pontapés na bunda

Com os pés na linha dos quadris e mãos na lateral do corpo, dobre a perna esquerda e levante o calcanhar até o seu glúteo, depois retorne rapidamente e repita com a outra perna.