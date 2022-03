Os signos com as maiores intuições de março de 2022

Março de 2022 já começou e trará novas energias para todos os signos. No entanto, alguns deles tendem a ter uma guinada importante quando pensamentos em sensibilidade, percepção e intuição.

Confira os signos com o maior sexto sentido de março de 2022:

Áries

As habilidades de percepção aumentam consideravelmente e a intuição será fortalecida já no início de março de 2022. Lembre-se de que é importante lidar com esta maior sensibilidade usando a calma como aliada. Proteja-se para não deixar o impulso e ansiedade nublar as orientações que devem chegar agora. Você pode prever muitas coisas e tirar conclusões valiosas; no entanto, é preciso aumentar a conexão com o que carrega internamente e espiritualmente. Deixe de temer a mudança!

Aquário

Seu poder e confiança em si mesmo aumentam, o que o faz ouvir a própria intuição com mais clareza. Não negue mais os ecos do seu sexto sentido e compreenda que você pode melhorar ou mudar questões importantes começando a se ouvir com mais maturidade. A partir de 10 de março de 2022 abra espaço para compreender o que precisa ser finalizado e as dividas que devem ser quitadas em sua vida. Comece o processo de libertação! Existe uma grande oportunidade de esclarecer questões familiares e atrair o que realmente deseja.

Peixes

Existe uma energia magnética e mágica nos dias deste mês. A coragem para tomar atitudes será ainda maior, assim como a compreensão de pensamentos e inspirações que nascem de forma intuitiva. Chegou o momento de deixar de se podar, adquirindo um novo ritmo. Especialmente a partir do dia 18 de março, existe uma percepção aguçada que encontrará os verdadeiros sentidos da sua vida, tomando novos caminhos e rompendo amarras que o impedem de experimentar a felicidade. Se tudo isso mexer com o lado emocional e os pensamentos, dê um tempo para cuidar de si e internalizar algumas questões; se abrir com aliados também ajudará.

