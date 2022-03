Os fones de ouvido realmente prejudicam a audição?

É possível ver a evolução da tecnologia por todos os lados e em tudo que o ser humano consome. Até mesmo no mundo dos games o avanço rápido de aparelhos transformam a distração de jogar em uma verdadeira imersão em um ‘mundo paralelo’. Porém, toda essa evolução pode gerar efeitos negativos à saúde, como na audição.

Hoje, 3 de março, é comemorado o dia Dia Mundial da Audição. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 466 milhões de pessoas sofrem de perda auditiva no mundo. O relatório também diz que cerca de 1,1 bilhão de pessoas com idades entre 12 e 35 anos podem vir a sofrer de perda de audição devido à exposição a ruídos nos telefones, com o uso prolongado de fones de ouvido.

“O problema não é o fone em si, mas seu uso causa a perda de audição. Geralmente, os gamers passam um dia inteiro, de 10h a 12h fazendo o uso do fone de ouvido, recebendo uma intensidade sonora muito forte e acima do que é liberado. O excesso de som acaba refletindo diretamente nas células ciliadas do ouvido e mata essas células, que não vão se regenerar”, explica a fonoaudióloga Márcia Bonetti.

De acordo com a especialista, o problema ocorre quando as células não estão totalmente saudáveis nos canais semicirculares e fazem com que a condução sonora fique debilitada, com o som não sendo conduzido para o nervo auditivo.

Ela indica que o ideal nesses casos é fazer um intervalo de 10 minutos a cada hora utilizando o fone. “Não estamos falando de um som específico que pode ocasionar uma perda auditiva, mas de uma intensidade sonora, um volume muito forte, muito alto, que será prejudicial à audição do paciente no longo prazo. Por isso, o melhor remédio para evitar essa perda é realizar pequenas pausas ao longo do dia e, claro, preservar-se de exageros”, afirma.

Para identificar se realmente houve o comprometimento de estrutura de ouvido, é necessário realizar uma avaliação profunda e determinar um tratamento mais adequado. Caso o dano já estiver ocorrido, o uso de prótese geralmente é o mais indicado.

É importante que os pais e responsáveis estejam atentos ao tempo de uso dos fones de ouvido. “O risco não é maior ou menor por conta da idade, ele se torna maior ou mais grave em função da exposição ao ruído. Como adolescentes podem não ter essa noção de controle, é preciso que haja uma supervisão”, explica a fonoaudióloga.

Caso haja qualquer sinal de dificuldades de escutar, é necessário procurar um médico especialista. “Muitos pais acabam não admitindo que existe uma perda auditiva até por ter resistência em relação aos aparelhos, criando um preconceito. Para o bem da criança, porém, é importante que não mascarem o quadro e facilitem a adaptação e o processo para o seu filho”, destaca.

Realizar exames de audiometria, controlar o volume e principalmente, o tempo de exposição aos fones é primordial para evitar a perda auditiva ao longo do tempo.

