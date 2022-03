Consenso nacional, o uso de emojis pode deixar uma conversa ainda mais interativa no app de mensagens WhatsApp.

Um dos queridinhos dos usuários, é o emoji de vapor saindo do nariz. No entanto, você sabe qual é o significado verdadeiro no aplicativo de mensagens?

O verdadeiro significado do emoji de vapor saindo do nariz no app WhatsApp

A fumaça que sai do nariz deste emoji pode parecer a representação de uma pessoa com raiva.

No entanto, quando lançado, a figurinha tinha o nome oficial de “Rosto com aparência de triunfo”.

Atualmente, o emoji tem o nome “Rosto com vapor do nariz”. Ou seja, é uma expressão de triunfo, e não de raiva.

Crédito (Reprodução)

Outro popular, é o emoji de mãos juntas, utilizados por muitos como um sinal de oração ou prece, mas também há quem use como forma de agradecimento.

No entanto, esse emoji foi criado para representar o gesto ‘high five’ (toca aqui, em tradução livre), nos Estados Unidos.

Vídeo revela detalhes de nova mudança que vai deixar o app de ‘cara nova’

No entanto, não só de emoji vive um usuário do app de mensagens. Falando nisso, um arquivo inédito revela detalhes de uma nova mudança que vai deixar o app de ‘cara nova’ em breve.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, a plataforma trabalha atualmente no recurso de reações de mensagens.

Com a novidade, será possível reagir a uma mensagem de forma simplificada, como já ocorre em outros apps (Facebook e Instagram).

Ainda de acordo com as informações, a novidade será liberada para os sistemas Android e iOS. Confira novo recurso do app: