NASA: Observatório Chandra capta impactante explosão no espaço; confira registro

Em uma descoberta impressionate, o Observatório de raios-X Chandra da NASA vem coletando dados sobre o evento de fusão ‘kilonova’ associado ao GW170817 desde que foi detectado pela primeira vez em ondas gravitacionais.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, GW170817 foi o primeiro – e até agora o único – evento cósmico onde tanto as ondas gravitacionais quanto a radiação eletromagnética, ou luz , foram detectadas.

Essa combinação fornece aos cientistas informações críticas sobre a física das fusões de estrelas de nêutrons e fenômenos relacionados, usando observações em muitas partes diferentes do espectro eletromagnético.

Os astrônomos pensam que depois que as estrelas de nêutrons se fundem, os detritos geram luz visível e infravermelha a partir do decaimento de elementos radioativos como platina e ouro formados nos detritos da fusão. Essa explosão de luz é chamada de kilonova. De fato, a luz visível e a emissão infravermelha foram detectadas de GW170817 várias horas após as ondas gravitacionais.

“Inicialmente, a fusão de estrelas de nêutrons provavelmente produziu um jato de partículas de alta energia que não foi apontada diretamente para a Terra, explicando uma falta inicial de raios-X vista pelo Chandra. O jato então desacelerou e se alargou com o impacto com gás e poeira ao redor. Essas mudanças causaram um aumento nos raios X observados pelo Chandra seguido por um declínio no início de 2018″, informou.

Como detalhado pela NASA, a equipe considera que essa estabilização da emissão de raios-X vem de um choque – como um estrondo sônico de um avião – quando os detritos da fusão responsáveis pela kilonova atingem o gás em torno de GW170817.

Observatório Chandra capta impactante explosão no espaço

Há também uma explicação alternativa sugerindo que os raios-X vêm de material caindo em direção a um buraco negro que se formou após a fusão das estrelas de nêutrons.

Os dois arcos azuis brilhantes de material acima e abaixo da kilonova mostram onde o material do jato agora desbotado atingiu o material circundante. Para distinguir entre as duas explicações, os astrônomos continuarão monitorando GW170817 em raios-X e ondas de rádio.

Ainda de acordo com as informações, pesquisadores anunciaram recentemente que uma fonte foi detectada em novas observações do Chandra realizadas em dezembro de 2021. A análise desses dados está em andamento. Confira ilustração:

Texto com informações da NASA