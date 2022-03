NASA alerta sobre asteroide gigante que passará perto da Terra nesta sexta-feira (4); ‘potencialmente perigoso’

A NASA (Agência Espacial Americana) emitiu alerta recentemente sobre um asteroide gigante que passará perto da Terra nesta semana.

Denominado oficialmente como ‘138971 (2001 CB21)′, o objeto espacial passará próximo ao nosso planeta nesta sexta-feira (4).

Como revelado pelo site NASA, o asteroide tem um gigante diâmetro aproximado de quase 1.200 metros (dimensão que pode variar).

Pertencendo ao grupo ‘Apollo’ (em inglês), o corpo celeste gigante trafega atualmente em altíssima velocidade.

O JPL da NASA classificou como um “Asteroide Potencialmente Perigoso” devido à sua passagem próxima prevista com a Terra.

No entanto, apesar da proximidade no espaço (alerta emitido pelo NASA) o que pode causar certa apreensão, felizmente, não há risco de colisão.

O corpo celeste tem tamanho muito aproximadamente comparável à ponte Golden Gate, localizada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

Conforme detalhado pelo ‘Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)’ da NASA, é possível acompanhar o asteroide constantemente por aqui.

Ainda de acordo com as informações, ‘138971 (2001 CB21)′ tem 21 aproximações previstas (do nosso planeta) nas próximas décadas. Ele passará a 4.911.102 km da Terra neste ano.

Uma captura de tela do diagrama orbital do site do CNEOS pode ser vista abaixo e mostra o ponto mais próximo da Terra. Confira diagrama orbital: