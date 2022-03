Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 6 de março de 2022

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Hora de ter mais atenção com os riscos ao redor. Afaste-se de pessoas negativas manipuladoras. Continue seguindo em frente com as mudanças que considera importante.

Touro

Novas responsabilidades podem surgir e isso faz a vida avançar; não estagne de novo. É hora de tomar decisões e não misturar assuntos práticos com os emocionais.

Gêmeos

Mudanças em pensamentos e crenças; é hora de fechar alguns ciclos para enfrentar o novo. Não alimente o pessimismo e tristeza; lute pela felicidade.

Câncer

Seja mais otimista para encarar as mudanças e evoluções. Prepare-se para receber sinais de outras pessoas. Alguém do passado será importante.

Leão

Não permita ser manipulado; limpe-se e proteja-se das energias ruins. Cuidado com o dinheiro ou pertences. Existe uma mudança de ciclo importante acontecendo; mantenha o equilíbrio e calma.

Virgem

Não se culpe e seja paciente para ter o reconhecimento; as mudanças chegam sozinhas. Pare de se apegar tanto ao passado e busque uma nova vida, muito mais abençoada.

Libra

Use sua comunicação e vença obstáculos. Não tente controlar ninguém e prefira abrir caminho com boas palavras. Situações são esclarecidas.

Escorpião

Momento de crescimento e apoio; não fique ansioso e solte as energias negativas. É possível que o passado retorne. Aproveite as oportunidades.

Sagitário

O negativo é afastado da sua vida para abrir novos caminhos; cuide-se e permita a partida das pessoas invejosas. Controle seus impulsos de voltar ao passado.

Capricórnio

Mantenha suas ideias firmes e continue lutando pelos seus sonhos. Cuide de você e se prepare para mudanças. Os caminhos ficam abertos e é preciso focar no seu potencial.

Aquário

Momento de decisões e resolver problemas. Aprenda a estabilizar e se conectar com o que é especial. Seja constante e tenha coragem para agir!

Peixes

Compreensão e diálogo fazem a diferença. É hora de se divertir mais e fazer algumas mudanças para melhorar a vida. Um presente chegará.

