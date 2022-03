Exercícios efetivos para dar “tchau” à papada

Muitas pessoas se incomodam com a aparência da região abaixo do queixo, popularmente chamada de papada. Às vezes, existe uma gordurinha que teima em se concentrar nessa área e te ensinamos exercícios faciais para reduzir a aparência de inchaço nessa área.

ATENÇÃO: Todas as informações apresentadas neste texto só devem ser aplicadas com a orientação de um profissional.

Não é preciso dizer que consumir uma dieta nutritiva e se exercitar de forma periódica são as melhores formas de perder gordura, incluindo a gordurinha que se concentra debaixo do queixo.

Os exercícios faciais têm muitos benefícios, além de fortalecer os músculos do rosto, melhoram a circulação sanguínea ao redor do rosto e reduzem o inchaço nessa área do corpo. Abaixo, listamos alguns exercícios que você pode fazer inclusive sentada, enquanto trabalha na frente do computador. Vamos lá!

Gire sua cabeça

Sente-se com a coluna reta e com as pernas dobradas em um ângulo de 90 graus. Mantenha as costas retas e seguindo a parte de trás da sua cadeira. Com a palma das mãos sobre as coxas, gire a cabeça lentamente no sentido horário. Estique a cabeça o máximo que puder, especialmente quando olhar para cima. Repita o exercício no sentido horário e anti-horário.

Beijinhos para o teto

Sente-se com a coluna ereta e, com as mãos sobre as coxas, olhe para cima em direção ao teto. Estique o máximo que puder e solte beijinhos para o teto. Faça 3 repetições de 20 beijinhos com pausa entre as repetições.

Cara de peixe

Este é um dos melhores exercícios faciais para fortalecer os músculos abaixo das bochechas e, consequentemente, deixar seu rosto mais delineado. Chupe suas bochechas como você costumava fazer quando criança, até formar uma boquinha de peixe. Mantenha essa posição por 5 segundos. Relaxe e repita de 15 a 20 vezes.

Sopre para cima

Trabalhe seus músculos faciais e do pescoço e promova um lifting natural. Com a coluna reta, incline a cabeça para trás o máximo que puder e mantenha o olhar no teto. Deixe os lábios franzidos e solte o ar pela boca. Seus lábios devem formar um orifício pequeno. Faça isso por 10 segundos, relaxe e repita. Repita em algumas sessões.